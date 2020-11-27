快訊／殯葬天王涉吞善款2100萬元！200萬交保

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

龍巖集團創辦人李世聰日前遭控利用公益捐款名義，將龍巖公司的2100萬元款項移轉到妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，用來繳交私人支出及買精品，台北地檢署昨（26日）發動搜索並約談李世聰及劉萍，昨未到案的李世聰，今（27日）已被檢調約談到案，並移送台北地檢署複訊，而根據最新消息傳回，李世聰訊後以200萬元交保，律師正在現場辦保中。

▲李世聰200萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧事發經過，檢調查出，李世聰與劉萍從2013年到2015年間，以公益捐贈名義，多次把龍巖公司款項撥到李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再陸續流入劉萍創辦的福澤慈善基金會，每年度挪用300萬元，幫劉萍繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

▲龍巖集團總裁李世聰。（圖／資料照）

2016年到2019年間，李世聰再以龍巖基金會運作需要為由，出售基金會持有的龍巖公司股票，並將部分所得款項，以公益捐贈名義轉入福澤基金會，同樣是以每年度300萬元的額度，挪作劉萍繳稅、健保、電話費等個人支出，總計7年挪用2100萬元。

劉萍26日被移送北檢，經檢方複訊後，坦承犯行，但她強調不知道丈夫怎麼使用這些錢，也願意將2100萬元全數返還，並且立刻連繫友人帶著裝有2100萬現金到北檢繳回，檢方也諭令劉萍100萬元交保。

李世聰26日因身體不適告假，今上午現身北檢接受偵訊，而根據最新消息傳回，李世聰訊後被諭令以200萬元交保，目前律師正在現場辦保中。

▼李世聰稍早以200萬元交保，面對媒體不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

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