澳航要求旅客施打疫苗才能搭機　陳時中：未來國際發展方向

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

澳洲航空公司（Qantas）未來將要求國際旅客在搭機之前，須注射2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，衛福部長陳時中27日表示，疫苗護照未來可能是國際發展方向，全世界也希望及早有較好的國際往來，不過現階段談時程與作法都言之過早。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）日前向澳洲第9電視台（Channel Nine）表示，國內旅客是否要注射疫苗，將視市場內冠狀病毒疫情而定，但肯定地，國際旅客出入境都有必要施打疫苗。

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，並備質詢。陳時中會前受訪時表示，疫苗護照未來可能是國際發展方向，全世界也希望及早有較好的國際往來。

不過陳時中也說，現階段要談時程與作法都言之過早，因為疫苗的效力、效期目前都還沒有完整報告，必須根據更清楚的科學報告，才能研擬相關護照或通行證等。

針對駐美代表處傳出9人確診新冠肺炎，陳時中則表示，衛福部會根據隔離措施，確保其他人不要染疫，先前有其他代表處也曾經發生，事後也都經過有效控制。

此外，全民健康保險會也將於27日召開臨時會，針對調整健保費率再進行討論，陳時中說，由於大家各有立場，要有共識可能有困難，目前各種可能性也很多，會再視費率狀況提出相關因應措施。

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