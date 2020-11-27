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「板橋借錢哥」踢鐵板！誆手機壞掉借錢打電話　騙10元吃官司

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有地中海型禿頭的「借錢哥」，日前才因騙不到錢，持甩棍恐嚇對方，被警方移送。（翻攝畫面）

▲有地中海型禿頭的「借錢哥」，日前才因騙不到錢，持甩棍恐嚇對方，被警方移送。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

時常在新北市板橋、土城一帶出沒，逢人就要借錢加油而被戲稱為「板橋借錢哥」的馮姓男子，前幾日因向不知情民眾借錢的時候，遭一旁熱心民眾戳破身分，竟掏出甩棍作勢攻擊，還揚言要砸爛熱心民眾的車子，轄區海山分局埔墘派出所獲報後，立即趕抵現場逮人，並且將馮男依恐嚇罪嫌送辦。

不料馮男似乎仍未記取教訓，一名梁姓民眾向本刊投訴指出，自己日前也遇到「板橋借錢哥」，但這次並不是以加油為由借錢，梁男說：「馮男一再稱自己手機壞掉，需要與朋友聯繫，所以我就相信他，並投了10元硬幣到公共電話裡讓他能與朋友聯繫，殊不知就是一場騙局。」

投完硬幣後的梁男，甫才轉身，就看到馮男將硬幣退出並取走，接著便騎車揚長而去。梁男不甘善心遭到利用，當下旋即撥打110，埔墘派出所獲報立即趕到現場了解情況，梁男隨後便至派出所製作筆錄提出詐欺告訴，諷刺的是，就在梁男趕往派出所的路上，還在附近彩卷行遇到馮男興高采烈的向自己打招呼。

「板橋借錢哥」近日向民眾借10元打電話，辯稱欲歸還金錢時，未發現對方，才會騎車離開現場。（翻攝畫面）

梁男氣憤的說：「雖然只是10塊錢，但我撥打110後，周邊的商家才紛紛告知這個人是借錢慣犯，不借他錢還會被他吐口水，許多被騙過錢的人，都覺得是小錢不跟他計較。後來上網爬文才知道，整個板橋、土城地區有相當多的人都被他騙過，他在地方上赫赫有名。」

梁男接著話鋒一轉：「馮男這種手法，不知道已經有多少人受害了，今天自己遇到了，若不提告來遏止這種歪風，受害人只會越來越多，更使得他變本加厲。前幾天馮男借錢不成就拿甩棍威脅路人，過幾天他拿刀子怎麼辦？」

民眾認為遭到「板橋借錢哥」詐騙，事後至警局提告。（翻攝畫面）

梁男赴派出所提告後，警方於半小時內即鎖定馮男，並請他來製做筆錄，馮男表示電話當時均未接通，欲歸還金錢時，未發現梁男，才會騎車離開現場，也向梁男表示只要不提告，願歸還10元，但梁男則不接受，認為應該由法律來定奪，訊後警方將馮男依詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。

警方也呼籲民眾，若是遇到陌生人要借錢，一定要特別小心，如果有財產損失或人身安全，一定要第一時間報警，警方也會立刻前往現場保障民眾的安危。


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