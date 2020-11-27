快訊／一頓飯換「勞動基金」助炒股　勞動部官員聲押！續追藏鏡人

▲勞動部官員游迺文涉嫌違法指示代操券商，動用「勞動基金」持續掛單買進特定公司股票。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示代操券商，持續動用勞動基金，掛單買進特定公司股票、操縱股價，檢察官指揮廉政署追查發現，游迺文過去8年來每月刷卡15萬到22萬元，比月薪10萬多元高，竟還有900萬元存款，懷疑他還涉嫌貪污、財產來源不明等罪，27日凌晨向法院聲押禁見，續追幕後炒股藏鏡人。

本案是由勞動部主動察覺，游迺文疑在接受不明業者提供高價餐飲招待後，在2020年8月間，不尋常地指示代操券商，動用勞動基金款項，持續掛單買進某知名集團旗下特定公司股票，認為其中有弊，報請廉政署追查，並將游迺文暫調專員職務。

專案人員清查發現，游迺文除了涉嫌違反《證交法》操縱股價、《貪污治罪條例》中違背職務收受不正利益罪外，游的月收入僅10萬多元，妻子月收最高也只有1萬多元，卻從2012年9月到今年9月間，每月刷卡費高達15萬到22萬元，已經遠遠超出2人正常收入，帳戶內竟然還有辦法陸續存入900萬元現款，另外涉嫌財產來源不明罪。

台北地檢署檢察官黃筵銘26日指揮調查局北調組搜索游迺文住處和辦公室，並約談游迺文夫妻到案，27日凌晨1點多，以游迺文犯罪嫌疑重大，且共犯未到案，有勾串滅證等事由，向法院聲請羈押禁見，並持續追查疑似招待游迺文高檔飲宴，並要求他協助炒股的幕後藏鏡人，至於游妻則無保請回。

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