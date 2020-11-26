　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罕見！禮儀公司欠稅250萬解散　40個台灣墨玉骨灰罐將法拍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

▲不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最吸睛也讓人大吃一驚，連骨灰空罐都可以拿來拍賣抵償欠稅！12月1日（星期二）下午，執行署宜蘭分署破天荒將拍賣遭查封、業者聲稱色澤獨特台灣墨玉的40個骨灰空罐。

行政執行署宜蘭分署12/1日聯合拍賣會，拍賣標的除了有38筆不動產及多瓶高級洋酒讓民眾參與投標、競標外，甚至連骨灰罐空罐都有。

▲▼不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

▲▼不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

宜蘭分署表示，某生活事業公司因滯納2016年度營利事業所得稅將近250萬，經催繳仍不繳被強制執行，且該公司因經營不善，現已遭命令解散，經宜蘭分署詳細追查該公司現存財產，並多次傳詢負責人至分署報告公司財產狀況，確認該公司尚有存貨即40個骨灰罐（空罐），據負責人表示骨灰罐(空罐)之材質為色澤獨特的臺灣墨玉，在市面上有一定的價值，故提供宜蘭分署查封拍賣，希望可以賣個好價格用以抵償欠稅。

▲▼不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►快訊／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內　師生家長嚇壞

►宜蘭恐怖怪叔黑歷史曝！鎖喉國3女生強拉巷內　落網吐超扯理由

►媽媽釣魚遭浪打落烏石港　3個兒子全部跳水中救人

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價　瞬間提臀、修長腿

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談
麥當勞女神消失2年變咖啡CEO！　床照解放渾圓形狀
漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！老外嗆：看我女友　他慘斷3顆牙滿口血
30歲媽勒斃小姊弟「判死刑」　律師怒批：法官冷血
NIKE「黑五特賣」直逼4折！　價格比雙11還殺
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「性慾學生」破百猥褻貼文！依校名分系列影片　警鎖定某大學生

殯葬天王涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談

快訊／國道3號拖吊車猛撞運鈔車！駕駛受困2人緊急送醫

強擄同鄉凌虐5天討16萬賭債...視訊家屬看慘狀　越南5移工下場出爐

雲林小吃店火警濃煙狂竄...母緊抱1歲女聽119電話指示　脫困獲救

又有第三方支付業者遭搜　「火速科技2006TW」地下匯兌8年6億

縣長寶座恐不保！徐耀昌頭份棄土案二審無罪遭撤銷發回更審

色教授性騷4女學生！嘟嘴喊：吃ㄋㄟㄋㄟ　噁呼「大奶妹」被解聘

林口山區藏職業天九牌賭場「專車接送」　51人被逮扣百萬元賭資

豪放寫真女被當站壁...怒嗆：看X小　情緒崩潰「警上銬保護她」

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

「性慾學生」破百猥褻貼文！依校名分系列影片　警鎖定某大學生

殯葬天王涉侵占2100萬善款！入袋狂買精品　龍巖李世聰夫妻遭約談

快訊／國道3號拖吊車猛撞運鈔車！駕駛受困2人緊急送醫

強擄同鄉凌虐5天討16萬賭債...視訊家屬看慘狀　越南5移工下場出爐

雲林小吃店火警濃煙狂竄...母緊抱1歲女聽119電話指示　脫困獲救

又有第三方支付業者遭搜　「火速科技2006TW」地下匯兌8年6億

縣長寶座恐不保！徐耀昌頭份棄土案二審無罪遭撤銷發回更審

色教授性騷4女學生！嘟嘴喊：吃ㄋㄟㄋㄟ　噁呼「大奶妹」被解聘

林口山區藏職業天九牌賭場「專車接送」　51人被逮扣百萬元賭資

豪放寫真女被當站壁...怒嗆：看X小　情緒崩潰「警上銬保護她」

【廣編】NEXON旗下《楓之谷M》今日宣布：「MapleStory X BTS」聯名合作正式展開！

新光人壽應金管會要求：國外投資部位「已調整完畢」

高以翔離世1年　吳建豪、袁詠琳寫歌紀念喊「想到你還是會掉淚」

【廣編】「有機食農教育成果展」　推動16年北車登場

蕭美琴報平安「讓大家擔心！」　不捨同仁為幫台灣暴露風險中

【廣編】全方位智慧居家生態系！遠傳「六大智慧宅解決方案」華麗登場

單驥／隔絕於RCEP的亞太孤兒：台灣與印度

新莊偶戲文化日民眾High翻　侯友宜掌戲偶樂體驗傳統文化

《料理之王》改良台灣經典小吃！殘酷賽制「亦敵亦友」登場　

北台灣有感冷一周！明起高溫暴跌7°C　「低溫15°C」最冷時間曝

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

D罩杯嫩妹一次叫4個　警受性招待下場曝

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

花蓮消防局主任北上開會　突昏迷身亡

28歲男健身房「肩推一半」突倒地　昏迷指數4

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

新竹鐵工踩空模板　鋼筋貫穿蛋蛋

漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！他慘斷3顆牙滿口血

揪「20男激戰5女」　她放話：訂金2000

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

年輕妹愛上溫柔主管　委屈吐2人秘密遭罵翻

更多熱門

相關新聞

停業建商資產二拍流標　「公設比66%＋7無產權車位」成最大阻力

停業建商資產二拍流標　「公設比66%＋7無產權車位」成最大阻力

甫於今年7月遭到停業的建商寶吉第建設，自家興建的松山區「寶吉第品」社區頂樓戶遭到拍賣，今（24）日執行二拍，底價7396萬元，慘遭流標收場。特別的是，該屋還包含7個無獨立產權的機械式車位，僅能單獨轉賣給同社區住戶，因此造成該戶公設比竟高達66%，買房子幾乎都在買車位。

曾霸氣併購台中3飯店　董座名下資產被拍賣還債4.1億

曾霸氣併購台中3飯店　董座名下資產被拍賣還債4.1億

砸23萬「買3個骨灰罈」挺親弟！等8年換絕情

砸23萬「買3個骨灰罈」挺親弟！等8年換絕情

鄧麗君、奈良美智親簽現古書拍賣

鄧麗君、奈良美智親簽現古書拍賣

BMW「M3 CRT碳纖維版」罕見拍賣

BMW「M3 CRT碳纖維版」罕見拍賣

關鍵字：

執行署宜蘭分署拍賣骨灰罐

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

啪完才知對方有女友！梁云菲機場崩潰大哭

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

樂天硬起來！兄弟球迷真的被告了

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

軍機緊急升空　台海空域很熱鬧

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面