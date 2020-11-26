罕見！禮儀公司欠稅250萬解散　40個台灣墨玉骨灰罐將法拍

▲不怕就來買！行政執行署宜蘭分署破天荒拍賣40個骨灰空罐。（圖／行政執行署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最吸睛也讓人大吃一驚，連骨灰空罐都可以拿來拍賣抵償欠稅！12月1日（星期二）下午，執行署宜蘭分署破天荒將拍賣遭查封、業者聲稱色澤獨特台灣墨玉的40個骨灰空罐。

行政執行署宜蘭分署12/1日聯合拍賣會，拍賣標的除了有38筆不動產及多瓶高級洋酒讓民眾參與投標、競標外，甚至連骨灰罐空罐都有。

宜蘭分署表示，某生活事業公司因滯納2016年度營利事業所得稅將近250萬，經催繳仍不繳被強制執行，且該公司因經營不善，現已遭命令解散，經宜蘭分署詳細追查該公司現存財產，並多次傳詢負責人至分署報告公司財產狀況，確認該公司尚有存貨即40個骨灰罐（空罐），據負責人表示骨灰罐(空罐)之材質為色澤獨特的臺灣墨玉，在市面上有一定的價值，故提供宜蘭分署查封拍賣，希望可以賣個好價格用以抵償欠稅。

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