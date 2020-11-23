砸23萬「買3個骨灰罈」挺親弟！等8年換絕情　妻：連煮佛跳牆都不行

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友深夜火大發文，表示丈夫之前為了幫親弟弟做業績，不惜借錢、最後共花了23萬多元，跟對方買3個骨灰罈；怎料，8年時間過去，他們連1個都沒收到，而弟弟現在也翻臉不認帳，甚至把哥哥當空氣。

人妻在「爆怨2公社」貼出契約書，表示當年老公借錢挺弟，共花費23萬3000元買下3個骨灰罈時，他倆還不認識，「結果到現在已經8年了，連一個都沒收到，有收到至少老娘還可以拿來煮佛跳牆啊！」

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她感嘆，「我知道這筆錢討不回來了，當初就不應該情義相挺，現在對方翻臉不認人，還把他當空氣，真的很火大。」對此，網友們紛紛回應，「這佛跳牆不便宜，不是普通人能吃到的」、「我家樓上有6個...羨慕吧」、「我上次也差點被騙，發票上面還不是打骨灰罈，而是化妝品」、「我朋友20年前被騙60萬（另一家的），至今靈骨塔都沒位了，他永遠拿不回」、「佛跳牆是重點XDDD」。

▲當初原po老公還借錢來相挺。示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

另外，不少人看到公司名稱後，都搖頭直呼「呵呵，直銷式生前契約，被查過很多次了」、「我朋友因為某些原因也捧場買了一個，他拿回家當聚寶盆放零錢，結果有一天骨灰罈莫名奇妙就裂開了」、「想當初好幾個阿兵哥5年退伍領20都被拉去買這個，你如果跟他說沒錢，他還會幫你辦貸款」、「我們家也是，冤到沒地方討錢，跟妳一樣的情況」、「苦主+1，真的不想要看到再有人被騙了」。

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