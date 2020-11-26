等18年！政院通過「文化藝術獎助條例」修正草案　保障藝文工作者

▲行政院通過「文化藝術獎助條例」修正草案，主要新增保障藝文工作者權益、增訂有關藝術品交易租稅改善機制。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

「文化藝術獎助條例」法規自民國91年6月修法後，18年來未變動，而為了因應社會變遷、文化治理思維翻轉及文化多樣性發展，並配合去年《文化基本法》公布施行，文化部去年6月起推動「文化藝術獎助條例」草案修正，今（26）日行政院於院會通過該修正草案！主要新增保障藝文工作者權益、增訂有關藝術品交易租稅改善機制，將函請立法院審議。

行政院今（26）日院會通過文化部擬具「文化藝術獎助條例」修正草案，將函請立法院審議。文化部表示，自民國108年6月規劃及推動「文化藝術獎助條例」草案修正，相較現行條文，除依現行立法體例，整併屬給付行政處分之程序規範條文，又考量立法意旨並非僅限於獎勵與補助，朝積極扶持文化藝術工作者及事業，促進文化藝術永續發展，一併修正名稱為「文化藝術獎助及促進條例」，共計34條條文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部指出，本次修正法案重點，新增「權益保障」專章，配合《文化基本法》第20條規定，增訂促進文化藝術工作者加入勞工相關保險之輔導措施；廠商辦理政府機關等之藝文採購，應為其未能投保職業災害保險之直接勞務提供者，投保商業保險代之；提供契約指導原則及緊急危難協助之依據等，增進對藝文工作者權益之保障。



而為活絡台灣藝文產業市場，增訂有關藝術品交易租稅改善機制，首先，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易之財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款；其次，來台參展或拍賣之文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。期盼積極打造藝術品交易的友善環境，期待以上兩項租稅改善措施，能更加活絡台灣藝文產業市場，進一步成為亞洲及國際藝術品交易的重要據點。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來