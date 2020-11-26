　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

不是只要我喜歡，就什麼都可以！

近日台中校園傳出，有老師在小學教室內裸拍露下體，除了在黑板以工整板書寫下性愛教則外，這位荒唐的老師，竟然還拍下自己在熟睡學童後方露鳥的照片，並貼網加註「在找肉便器」，這不是威脅是什麼？

這位脫師，把這些照片全貼上推特，仔細一看，他在黑板書寫：「18公分，做愛內射，視訊打槍，全裸自拍，吞濃精，聞我白襪，粗黑番薯屌，體育老師屌大」等等絕對不適合出現在小學課堂上的字眼。

經家長向民代舉發，警方已經將這位脫師帶回偵訊，脫師辯稱此舉是為了紓壓，但在推特上，卻不免讓人感覺到，他在享受那種製造話題，所帶來的虛榮感，更可怕的是，這位持鳥對著小男童及座椅上書包的老師，還是需要長期與學生相處的「導師」！　

先聲明，我不認為這事涉及性取向，不管是同性戀、異性戀、雙性戀，沒有人應該在學校承受這種威脅！

每個人都有自己的立場，包括那些作奸犯科的，若以他們的角度出發，殺人、性侵、恐嚇，也能有一套乍看有理的說辭，而且，在一對一的情況下，很容易說服「未曾接受過相關心理訓練」的人，接受他犯行的原因，這就是同情心偏差與氾濫。

有些事情一輩子都不能做！

一個成年人，如果不能克制自己的衝動，那他理當接受法律等社會規則的制裁，不然要司法幹嘛？有網友到我版面留言，替脫師說話，指議員「把當事人的性癖好，強制攤在陽光下，我是覺得有管道可發洩，沒妨礙到其他人的話，根本沒有負面影響。」

這位網友，您很幸福，因為您沒碰過，所以可以振振有辭！

性癖好當然是個人隱私，不傷害別人無所謂，但「在校園」就是不行！校園必須是最安全的地方，它得比家裡更嚴謹，才能維護學童的受教權與人身安全，甚至，在許多案件中，學校都是擔任揭發失職家長的第一個吹哨者！所以，在校園發生的衝突，永遠會受到高度矚目，因為世界上任何一個國家，都視學校為無法容忍暴力及威脅的地方！所有的紛爭，都不能禍及兒童與學生。

在這樣的情況下，第一線接觸孩子的老師，利用教室及正在睡覺的學童，當背景裸拍，掏出生殖器對著男童和座位上的書包，這不是性威脅是什麼？

性衝動是正常的，但你我都知道這是極難壓抑的！在教室裸拍，已經是取得潘朵拉寶盒的鑰匙，這位留言的朋友，或許您認識他，站出來替他辯駁，說脫師還沒打開那寶盒，但萬一他開了，您能負責嗎？

況且，就算他自己只是嘴上說說，不敢再進一步，但他會引起同好對於校園的慾望及執行力，一段時間、甚至數年後，若是有人被抓，說他受這批照片刺激，進而在校園侵犯學童，您能負責嗎？

您不能！

在家，全裸到處走可以！但有小孩的情況下，在家遛鳥，就會對家人，造成一種隱性威脅，所有的學童，不管是男生還是女生，都不應該在校園，受到這樣的壓力與脅迫，校園就是這麼特殊的地方，無庸置疑！也不容許有其他聲音！

我相信，人有百百款，不適任的老師，不會只有脫師一位，絕對只是茶壺裡的風暴、冰山一角！身為家長您應該如何引導孩子避開這些風險呢？

1、老師也是人，他也會有做錯的時候，孩子可以選擇不服從！

學校老師本來就是特殊行業，做為傳道解惑的人生導航員，若不秉持高道德標準，只是因為比別人會考試、想捧個鐵飯碗，那就真的不要來摧殘國家幼苗！還把許多自律甚嚴、懷抱著理想，努力在教育界奮鬥的好老師都拖下水！

這可不是造成師生對立！我自己就碰過有如母親般慈愛的好老師，跟在班上公然吃女學生豆腐、講黃色笑話的糟糕導師，所以，我從幼兒園開始，就對女兒耳提面命，老師也是人，若覺得指示有什麼地方怪怪的，可以不服從，媽媽絕對會挺妳！

2、從幼童時期給予身體自主及保護觀念！

我很難過，在網路上尋求育兒知識的媽媽很多，這些用功的媽媽，成了我的同溫層，但到了現實環境，仍有不少人認為：「小孩沒第二性徵，幹嘛計較這麼多？」、「小孩子沒關係啦！」甚至，這些觀念還出現在教育現場，任由孩子在不遮蔽的環境中更衣、如廁，或教導學童在鏡頭面前搞親親抱抱，覺得「這樣很可愛！」

玩鬧跟身體保護是不一樣的！我女兒從小班開始，就穿小背心跟安全褲上學，沒有一天例外。我告訴她：「只要對方不同意，誰都不能任意觸碰別人的身體！人家對妳也是，妳可以拒絕並離開，不用覺得不好意思！是他該不好意思！」

這除了是自我保護外，更是一種基本尊重！在日積月累之下，孩子會長出保護自己的能力，千萬不要認為太早教，這是必須深植的觀念，如果父母輕視，認為「這沒什麼大不了！」恕我直言，這是失職！

3、鼓勵孩子回家分享校園生活，好壞都說！

我女兒跟我無話不談，從放學接她開始，就完整報告學校發生了什麼事，自己的事、別人的事、老師的事，不管好壞都全講，這是怎麼做到的呢？我想跟「態度」與「信任」有關！

相比一般家長，我是比較孩子氣的人，也會跟女兒訴苦，而且我從來不用小孩的方式跟她說話，也容許她有自己的觀點，與其說鼓勵對話，不如說是孩子把我當最好的朋友，所以什麼事情都跟我說！

最重要的來囉～就算持保留態度，在她說出曾看到的負面事件時，我不會第一時間就否決她，而是會再確認一次，並把這些事情記起來，一個一個慢慢觀察，結果咧，孩子說的話，竟然有80％以上為真，另20％可能有誇大成份，但離事實也不算差太多…（嘆）。

在孩子知道我信任她的前提下，她自然會毫不保留地分享，還很珍惜媽媽對自己的尊重，自然不會冒著失信的風險，去編造謊話。家長才能藉此，多了解孩子跟同學、老師的互動，也避免碰到這種令人膽顫心驚的頭痛人物！

對於那位脫師，我只能說，既然已經做了，就得承擔後果！如果他對學生是一片真誠，那我相信他也明白自己為何不適任，既然壓力這麼大，或許這次被披露，也是一個逼自己面對的轉機！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
瑤瑤揭床上激戰「裡面沒穿讓他脫」　高帥男星一聽嚇瘋
公審情侶被洗版！網美喊告「我才是受害者」　IG緊急關了
獨／桶屍4冤魂都找上他！託夢「紅橋+3棵樹」　一陣暈眩凶手現
快訊／勞動基金驚爆弊案　官員收賄「買特定股」存款暴增900萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

超靈驗～醫院隱藏版守護神，台大醫公醫婆在哪裡？

新北耶誕城實地搶先看～迪士尼公主浪漫助陣！

吃手、咬指甲是高危險群？　談談蟯蟲檢查的兩三事！

機會教育／借來的物品遺失　不該只是買個新的來了事！

生死都是自然循環！　與孩子談死亡，要掌握5重點

解決慣性遲到5招　讓每天遲到的孩子開始早起！

不愛幼兒園書包印字！用這招有效快速去除～

拒奉茶洗腳儀式／別讓合群，流失孩子獨立思考的養分

裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

開始頂嘴、冷暴力…陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

開始頂嘴、冷暴力…陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

IQ135卻都考「2、3分」　小三女吐真心話！媽感動：我陪妳追夢

勞金局官員涉嫌濫用勞動基金炒股　勞動部緊急發出聲明

陳昊森朝聖《歌劇魅影》　衛生紙放口袋「隨時拿出來拭淚」

《十二夜2》首映會「請狗吃蛋糕」！海報狗本尊賣萌現身

高嘉瑜反擊游淑慧「郝友友」：說不定故意排擠我去拜會羅馬省長

麥味登轉上櫃！揚秦國際新股26日起競拍「底價48元」

共機持續擾台！　湯蕙禎：軍事院校教材全面檢討　強化國家認同　

電影剛播完⋯金馬影帝＋影后突現身慶生！壽星當場落淚

P.League+／攻城獅洋將狠投報到 高國豪手繪加油板力挺

高嘉瑜揪亂象「陽台算室內坪數」　內政部：建物登記均依法有據

裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

親子熱門新聞

陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

IQ135卻都考2、3分　小三女吐真心話！媽：我陪妳追夢

勇媽不打無痛自然產雙胞胎

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

教養／自保教育會在危機顯現成果

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

手機照片不見？用這招即刻救援！

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

神奇胎內記憶！兒子吐露投胎過程

更多熱門

相關新聞

花蓮與海洋生活密切　11場宣導教育護海洋

花蓮與海洋生活密切　11場宣導教育護海洋

花蓮海岸綿延170多公里，海洋生態資源豐富，但近年海洋問題日益嚴重，也難免受到影響，花蓮環保局今年為了宣導海洋保育的重要性，分別與花蓮區漁會、洄瀾風生態公司聯合辦理11場次的各類型活動。

台股破13,000點，投資什麼最好？

台股破13,000點，投資什麼最好？

兒1個月生病4次！媽清嘔吐物累癱　醫：並非壞事

兒1個月生病4次！媽清嘔吐物累癱　醫：並非壞事

陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

2020黑琵親子輕旅行活動

2020黑琵親子輕旅行活動

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教校園安全身體自主權脫師裸師不適任教師

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

啪完才知對方有女友！梁云菲機場崩潰大哭

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

樂天硬起來！兄弟球迷真的被告了

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面