裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

不是只要我喜歡，就什麼都可以！

近日台中校園傳出，有老師在小學教室內裸拍露下體，除了在黑板以工整板書寫下性愛教則外，這位荒唐的老師，竟然還拍下自己在熟睡學童後方露鳥的照片，並貼網加註「在找肉便器」，這不是威脅是什麼？

這位脫師，把這些照片全貼上推特，仔細一看，他在黑板書寫：「18公分，做愛內射，視訊打槍，全裸自拍，吞濃精，聞我白襪，粗黑番薯屌，體育老師屌大」等等絕對不適合出現在小學課堂上的字眼。

經家長向民代舉發，警方已經將這位脫師帶回偵訊，脫師辯稱此舉是為了紓壓，但在推特上，卻不免讓人感覺到，他在享受那種製造話題，所帶來的虛榮感，更可怕的是，這位持鳥對著小男童及座椅上書包的老師，還是需要長期與學生相處的「導師」！

先聲明，我不認為這事涉及性取向，不管是同性戀、異性戀、雙性戀，沒有人應該在學校承受這種威脅！

每個人都有自己的立場，包括那些作奸犯科的，若以他們的角度出發，殺人、性侵、恐嚇，也能有一套乍看有理的說辭，而且，在一對一的情況下，很容易說服「未曾接受過相關心理訓練」的人，接受他犯行的原因，這就是同情心偏差與氾濫。

有些事情一輩子都不能做！

一個成年人，如果不能克制自己的衝動，那他理當接受法律等社會規則的制裁，不然要司法幹嘛？有網友到我版面留言，替脫師說話，指議員「把當事人的性癖好，強制攤在陽光下，我是覺得有管道可發洩，沒妨礙到其他人的話，根本沒有負面影響。」

這位網友，您很幸福，因為您沒碰過，所以可以振振有辭！

性癖好當然是個人隱私，不傷害別人無所謂，但「在校園」就是不行！校園必須是最安全的地方，它得比家裡更嚴謹，才能維護學童的受教權與人身安全，甚至，在許多案件中，學校都是擔任揭發失職家長的第一個吹哨者！所以，在校園發生的衝突，永遠會受到高度矚目，因為世界上任何一個國家，都視學校為無法容忍暴力及威脅的地方！所有的紛爭，都不能禍及兒童與學生。

在這樣的情況下，第一線接觸孩子的老師，利用教室及正在睡覺的學童，當背景裸拍，掏出生殖器對著男童和座位上的書包，這不是性威脅是什麼？

性衝動是正常的，但你我都知道這是極難壓抑的！在教室裸拍，已經是取得潘朵拉寶盒的鑰匙，這位留言的朋友，或許您認識他，站出來替他辯駁，說脫師還沒打開那寶盒，但萬一他開了，您能負責嗎？

況且，就算他自己只是嘴上說說，不敢再進一步，但他會引起同好對於校園的慾望及執行力，一段時間、甚至數年後，若是有人被抓，說他受這批照片刺激，進而在校園侵犯學童，您能負責嗎？

您不能！

在家，全裸到處走可以！但有小孩的情況下，在家遛鳥，就會對家人，造成一種隱性威脅，所有的學童，不管是男生還是女生，都不應該在校園，受到這樣的壓力與脅迫，校園就是這麼特殊的地方，無庸置疑！也不容許有其他聲音！

我相信，人有百百款，不適任的老師，不會只有脫師一位，絕對只是茶壺裡的風暴、冰山一角！身為家長您應該如何引導孩子避開這些風險呢？

1、老師也是人，他也會有做錯的時候，孩子可以選擇不服從！

學校老師本來就是特殊行業，做為傳道解惑的人生導航員，若不秉持高道德標準，只是因為比別人會考試、想捧個鐵飯碗，那就真的不要來摧殘國家幼苗！還把許多自律甚嚴、懷抱著理想，努力在教育界奮鬥的好老師都拖下水！

這可不是造成師生對立！我自己就碰過有如母親般慈愛的好老師，跟在班上公然吃女學生豆腐、講黃色笑話的糟糕導師，所以，我從幼兒園開始，就對女兒耳提面命，老師也是人，若覺得指示有什麼地方怪怪的，可以不服從，媽媽絕對會挺妳！

2、從幼童時期給予身體自主及保護觀念！

我很難過，在網路上尋求育兒知識的媽媽很多，這些用功的媽媽，成了我的同溫層，但到了現實環境，仍有不少人認為：「小孩沒第二性徵，幹嘛計較這麼多？」、「小孩子沒關係啦！」甚至，這些觀念還出現在教育現場，任由孩子在不遮蔽的環境中更衣、如廁，或教導學童在鏡頭面前搞親親抱抱，覺得「這樣很可愛！」

玩鬧跟身體保護是不一樣的！我女兒從小班開始，就穿小背心跟安全褲上學，沒有一天例外。我告訴她：「只要對方不同意，誰都不能任意觸碰別人的身體！人家對妳也是，妳可以拒絕並離開，不用覺得不好意思！是他該不好意思！」

這除了是自我保護外，更是一種基本尊重！在日積月累之下，孩子會長出保護自己的能力，千萬不要認為太早教，這是必須深植的觀念，如果父母輕視，認為「這沒什麼大不了！」恕我直言，這是失職！

3、鼓勵孩子回家分享校園生活，好壞都說！

我女兒跟我無話不談，從放學接她開始，就完整報告學校發生了什麼事，自己的事、別人的事、老師的事，不管好壞都全講，這是怎麼做到的呢？我想跟「態度」與「信任」有關！

相比一般家長，我是比較孩子氣的人，也會跟女兒訴苦，而且我從來不用小孩的方式跟她說話，也容許她有自己的觀點，與其說鼓勵對話，不如說是孩子把我當最好的朋友，所以什麼事情都跟我說！

最重要的來囉～就算持保留態度，在她說出曾看到的負面事件時，我不會第一時間就否決她，而是會再確認一次，並把這些事情記起來，一個一個慢慢觀察，結果咧，孩子說的話，竟然有80％以上為真，另20％可能有誇大成份，但離事實也不算差太多…（嘆）。

在孩子知道我信任她的前提下，她自然會毫不保留地分享，還很珍惜媽媽對自己的尊重，自然不會冒著失信的風險，去編造謊話。家長才能藉此，多了解孩子跟同學、老師的互動，也避免碰到這種令人膽顫心驚的頭痛人物！

對於那位脫師，我只能說，既然已經做了，就得承擔後果！如果他對學生是一片真誠，那我相信他也明白自己為何不適任，既然壓力這麼大，或許這次被披露，也是一個逼自己面對的轉機！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。