中市環警監聯合稽查噪音車　第五警分局今年檢舉近600件

▲台中市第五警分局會同環保局及台中區監理所，聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局會同環保局及台中區監理所，於19日晚間10至12時在北屯區東山路與松竹路口，配合取締酒駕封閉式路檢勤務執行「環警監」聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，針對變更排氣管製造噪音擾人、更改車體重要設備加強取締，除依噪音管制法及道路交通管理處罰條例開單舉發外，並且責令返回監理機關重新驗車，雙管齊下，以收執法成效。

台中市第五警分局表示，本次共攔檢16輛、現場檢驗9輛，查獲變更排氣管噪音車5輛，由環保局依噪音管制法第26條規定均現地立即舉發，罰緩金額合計10800元；另第五警分局員警平日勤務發現噪音改裝車，立即拍照蒐證再由環保機通知檢驗認定開罰，統計2020年1至11月共計572件，亦強化防制噪音車輛效果。

依「噪音管制法」第26條規定，機動車輛所發出之聲音經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；另同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條規定，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰；同法第43條規定，汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

第五警分局長郭士傑呼籲車主勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音，維護他人生活品質，還給市民一個安靜舒適的居家環境；未來除持續聯合本市環保局及監理所，不定期鎖定可能有非法改裝、噪音擾人車輛的路段，主動攔查檢驗進行現場噪音檢測外，若於常規勤務中遇有疑似改裝噪音車輛，並持續蒐集證據上傳至環保署噪音車檢舉網站，由環保機關通知檢驗並對違規者開罰及責令改正。

▲▼ 本次共攔檢16輛、現場檢驗9輛，查獲變更排氣管噪音車5輛。

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