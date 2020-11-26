快訊／華航正名最新機身塗裝被曝光！「CHINA」變超小　華航說話了

▲華航LOGO頻遭國際誤認為中國飛機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航先前擔任口罩國家隊時，因名稱有China頻被誤以為是中國飛機，立法院通過「華航正名案」，要求交通部應積極研提強化華航之國際識別。近來有國外航空迷拍攝到華航全新機身塗裝，從照片中可見「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置也被移到機身尾段，照片曝光後再度引發外界正反議論。

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▲華航全新機身塗裝被曝光。（圖／翻攝自jetphotos.com）

近來網路上有外國航空迷拍攝到最新的華航777F新機機身塗裝，引發爭議的「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小，位置也被移到機身尾段，大片機身目前仍留白，疑要彩繪。

但照片曝光後再度引發外界正反議論，有網友批評「有夠難看」、「CHINA還是很明顯啊」、「自卑美學」、「那個china到底要怎麼隱藏啊，像護照這樣嗎」，另有網友認為「不如就留白，這樣簡約風蠻好看」、「加一隻豬」、「推 沒有又大又醜的China」。

對此，華航表示，本公司777F新機目前仍在試飛階段，尚未正式出廠。777F貨機是全新機隊，特別規劃全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布。

▲護照改版後，華航飛機塗裝樣式也將增加台灣意象。（圖／華航提供）

華航在新冠肺炎疫情期間擔任口罩國家隊，到各國發送防疫物資，但卻因名稱有China被誤以為是中國飛機，引發外界討論華航正名議題。交通部長林佳龍先前則指示華航進行更改飛機塗裝工作，以添加符號或標示等方式，讓外界清楚了解華航是來自台灣，預計明年中就能呈現在飛機上。

根據交通部先前規劃，華航塗裝優化工作預計規劃階段需4個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段需6個月，廠商提案及設計定稿；工程準備階段需2個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段需0.5個月，進行實際噴漆作業，推算約明年中就可在華航機上看到有台灣意象的標誌。

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