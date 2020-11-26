米砂新AV邀戰F奶長腿女神　3種體位一次滿足！開放粉絲報名上陣

▲米砂邀請Swagger女神貝拉擔任新片女主角。（影／翻攝自YouTube／Misa米砂）



記者崔子柔／綜合報導

Youtuber「老濕姬」米砂（Misa）現也跨足AV產業，擔任影片監製，且第1支AV就在SWAG平台上有熱銷8000支的好成績，目前正在籌備第2支影片，設定以「女僕咖啡廳」為主題，她也邀請身高172公分，又有32F好身材的Swagger女神貝拉（Alleys）擔任主角，更透露會開放網友應徵臨時演員。

米砂昨（25）日更新YouTube影片，她邀請貝拉擔任新主題「女僕咖啡廳」的女主角，並拿出寫好的腳本討論，還親自示範3種預設好的體位。

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▲身材極好的貝拉擁有高人氣。（圖／翻攝自instagram／@bella84429）



為了讓貝拉能更融入角色，米砂還請了女僕卡卡來指導，提醒不少服務顧客的細節。米砂表示，影片會需要很多臨演男客人，如果有網友對拍片現場有興趣，或想親眼看貝拉怎麼演，都可以留言報名。

▲米砂用力推廣台灣AV產業。（圖／翻攝自instagram／@misa72600）



影片一出，就有不少網友留言卡位，「什麼時候換我當男優阿！ 」、「我的貝拉女神終於來了」，也有粉絲敲碗希望米砂親自演出，米砂則回應「可能下輩子」。

▼米砂目前沒有想親自上陣。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

