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「結婚不會強求」態度被推爆　夢夢再曝：醫生男友是自己搭訕來的

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「不奢求自己嫁掉」被讚爆　夢夢再揭醫生男友是自己搭訕來的

圖文／鏡週刊

儘管蒼井空、波多野結衣等知名女優都曾不約而同表示過「想結婚、想要自己的家庭」，然而這對AV女優來說似乎卻是個奢望。無獨有偶，知名直播主夢夢近日亦因男友的醫生身分曝光慘遭網友攻擊，沒想到她親上PTT回覆後，一串告白讓網友風向逆轉，她更在IG談言是自己搭訕男友的！

情色付費平台「SWAG」的前直播主吳夢夢進軍日本，與知名成人片商「SOD」合作，正式成為AV女優。而她的家世也因此隨之曝光，連男友在北部擔任急診室醫師都被挖出，一篇〈[問卦] SWAG夢夢男友曝光 北部急診醫師〉瞬間登上PTT論壇熱門榜第一名。

夢夢（右）表示是自己在北車附近搭訕男友，她說兩人能開心地在一起、一起面對未來的各種難關，比能不能當醫生娘重要多了！（翻攝自吳夢夢IG）

如同5年前台北悠遊卡找上波多野結衣代言後，令其被「好髒」、「丟臉」等酸言酸語洗版，夢夢也被狠酸「沒人敢娶」。想不到此文意外釣出野生夢夢在PTT留言回覆，坦言自己決定露臉拍片的時候，就知道自己嫁不掉，但是她很自豪能夠替家裡還債，還說「結婚的事不強求，我不會奢望」，正能量態度令風向頓時逆轉。

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夢夢因拍3P片，慘遭該男優的配偶提民事訴訟，要求40萬和解金，但夢夢覺得事發2年後才提告，懷疑是仙人跳。（翻攝自吳夢夢IG）

此外，夢夢亦在IG解釋，男友是自己在台北車站附近主動搭訕的，面對網友提問男友是否「以成為不露臉的AV男優為傲」？夢夢則回覆︰「他很努力在鍛鍊身材，比我努力！」至於有網友建議夢夢轉型，寫一些AV女性背後故事，夢夢則回說︰「我的故事超難看！」

「平生不識蒼井空，人生到頭一場空」，日本前第一AV女優蒼井空（左）2018年宣告懷孕、結婚，擁有了自己的家庭。（翻攝自蒼井空Twitter）

而看到夢夢的真心話後，PTT鄉民也紛紛留言加油︰「好吧這麼正面只好推了」「AV女優又不偷不騙，也一樣都是賺血汗錢」「一堆北七酸民先顧好自己的人生吧」「加油，世界很困難，自己過得去比較重要」「祝福妳幸福～很欣賞妳！（心理生理都是）」「我覺得妳值得幸福的」。


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