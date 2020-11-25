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全聯新推10款「火鍋零食」！麻辣鍋爆米花、泡菜鍋洋芋片超涮嘴

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▲▼全聯上架超過10款「火鍋跨界零嘴」，包括麻辣鍋玉米脆餅和爆米花、泡菜鍋洋芋片等。（圖／全聯提供）

▲全聯上架超過10款「火鍋跨界零嘴」，包括華元聯名這一鍋推出的「御膳麻辣鍋風味空氣玉米脆餅」等。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

隨時都能嗑鍋！看好台灣人愛吃火鍋，全聯福利中心除了推出火鍋祭檔期外，也陸續上市超過10款「火鍋跨界零嘴」，包括「這一鍋」與知名食品業者聯名合作，開發御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋口味爆米花；還有「御膳麻辣鍋風味空氣玉米脆餅」等。

全聯表示，今年除了開賣40款獨家火鍋名店常溫湯底之外，也陸續上架「火鍋跨界聯名零嘴」，品項數超過10款，每一款吃起來就像真的神還原火鍋各種經典風味，越吃越涮嘴。其中「這一鍋」與華元、星球工坊、盛香珍等品牌合作，開發聯名商品。

▲▼全聯上架超過10款「火鍋跨界零嘴」，包括麻辣鍋玉米脆餅和爆米花、泡菜鍋洋芋片等。（圖／全聯提供）

▲盛香珍與這一鍋聯名「御膳川椒風味杏仁果與腰果」。（圖／全聯提供）

包括全聯獨賣的「華元Air Corn空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味」，超酥脆口感配上椒麻風味，創出絕配新火花，此聯名還有驚喜「截角彩蛋」，即日起至2021/3/31 只要憑包裝截角到這一鍋消費，就能兌換一份價值248元的「干貝珍珠滑」；而盛香珍與這一鍋聯名「御膳川椒風味杏仁果與腰果」，口感香脆，椒麻而不嗆，讓人忍不住一口接一口。

▲▼全聯上架超過10款「火鍋跨界零嘴」，包括麻辣鍋玉米脆餅和爆米花、泡菜鍋洋芋片等。（圖／全聯提供）

▲爆米花品牌「星球工坊」與這一鍋攜手研發「御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜」3種風味爆米花。（圖／全聯提供）

至於百萬網友推薦的爆米花品牌「星球工坊」，則與這一鍋攜手研發「御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜」3種風味爆米花，讓一般爆米花跳脫傳統口味，更添創意。此聯名同樣有「截角彩蛋」，自即日起至2021/6/30，只要憑包裝截角到這一鍋消費，即享「神仙牛肉半價」優惠乙份（原價398元），詳情可見包裝說明。

另外喜歡韓式風味的消費者，全聯則推薦獨家的「樂事韓式泡菜鍋口味洋芋片」，將洋芋片結道地的韓式泡菜鍋風味，每一口都超有感。

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