健保對象國外染新冠住院　最高可申請「每日6042元」核退

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名50多歲台商於迦納確診新冠肺炎在當地就醫，因病況嚴重需插管，日前申請搭乘醫療專機返台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全民健保對象在海外染疫，可申請健保自墊醫療費用核退，門診每次可申請1053元、急診每次3160元、住院每日6042元，須在治療當日或出院6個月內向投保單位所在的健保署分區業務屬申請。

指揮官陳時中表示，因應國外新冠疫情嚴重，如全民健康保險對象在國外確診，依全民健康保險法第55、56條及全民健康保險自墊醫療費用核退辦法第3條規定，保險對象於臺灣地區外發生不可預期之緊急傷病，包含應立即處理之法定傳染病或報告傳染病，須在當地醫事服務機構立即就醫，返台也可申請費用。

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指揮中心說明，核退自墊醫療費用之標準，依本保險醫療費用支付及給付規定審查後核實給付，惟訂有上限，以支付國內健保特約醫院及診所之平均費用為基準，最近一季2020年10月至12月份之核退金額上限，門診每次1053元、急診每次3160元、住院每日6042元，故如保險對象出國至醫療費用相對較高的國家，可評估是否加買海外突發疾病醫療險。

指揮中心指出，保險對象申請自墊醫療費用核退，可自健保署網站我應檢附自墊醫療費用核退申請書、醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、當次出入境證明文件影本，住院者另檢附出院病歷摘要，若為英文診斷證明需附中文翻譯，

另在中國大陸地區住院5日(含5日，但出院日不列入計算)以上的核退申請案件的診斷書及醫療費用收據正本，需先至中國大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。