一個人結婚！新郎缺席婚禮「新娘落寞站台上」...結局反轉：全場哭紅眼

▲婚禮中新娘一個人站在台上，神情落寞。（圖／澎湃新聞）

圖文／CTWANT

疫情爆發至今，許多人被迫分隔兩地，很多計畫也因此打亂。日前上海浦東一場婚禮，在結婚典禮開始之前，身為醫生的新郎因為組內人員確診新冠肺炎，被迫返回工作崗位並隔離，小倆口只能透過視訊完成這場婚禮，新郎的一席話也讓現場的人哭紅了眼。

新郎王嘉琪是上海浦東醫院的一名醫生，在婚禮前夕他接到了醫院十幾通的未接來電，他回電後只得到了「立刻來醫院」的指示。新娘朱倩得知消息，一時矇了並留下眼淚，卻還是照著表訂的時間獨自前往婚禮會場。

在婚禮進行的過程中，新娘獨自一人站在台上，神情不免略顯失落，這時新郎打了通視訊電話來，並出現在典禮的大屏幕上。新郎雖然人在醫院卻仍身穿禮服，並在身後的牆上貼上囍慶的字樣，「這次疫情影響，我沒辦法來到現場…」，聽到丈夫的聲音，新娘忍不住哽咽起來。

▲▼新郎打了視訊電話過來。（圖／澎湃新聞）

對於此事，新娘回應「有點遺憾，但能夠理解，也願意支持他」新郎事後也偷偷告訴記者，關於妻子的遺憾，他一定會彌補。讓不少網友看了也大嘆，「我又相信愛情了」、「祝福」、「每一場婚禮都有意義」。

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