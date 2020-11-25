北市跨年晚會第三波名單曝！預告下一波有超大咖「獨家卡司」

▲「臺北最High新年城-2021跨年晚會」今（25）日公布第三波演出名單，唱作天后艾怡良、唱作全才宋念宇都入列。（圖／觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」今（25）日公布第三波演出名單，再添4位實力人氣兼具的唱將助陣，唱作天后艾怡良、唱作全才宋念宇、創作才子蕭秉治、狼人殺小王子婁峻碩都確定留在臺北跨年，北市府觀傳局也預告30日將公布「超級大咖」的「獨家卡司」。

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▲剛在金馬獎上完成精彩演出的歌后艾怡良，靠著超強唱功與美聲已陸續征服「三金」舞台，今年更參與了第一部電影拍攝，與影帝吳慷仁搭檔演出，成為「演歌雙棲」的全方位藝人。



剛在金馬獎上完成精彩演出的歌后艾怡良，靠著超強唱功與美聲已陸續征服「三金」舞台，今年更參與了第一部電影拍攝，與影帝吳慷仁搭檔演出，成為「演歌雙棲」的全方位藝人，艾怡良興奮透露，明年除了電影作品會上映外，新專輯也會發行，與電影有關的新歌也會收錄到專輯中，而這首新歌也將在臺北跨年獨家首唱。

▲小宇宋念宇日前在YouTube頻道「宇你轉圈圈」系列影片中，大秀模仿功力。

小宇宋念宇日前在YouTube頻道「宇你轉圈圈」系列影片中，大秀模仿功力，讓粉絲相當期待這次跨年演出是否會有「巨星」加持？小宇搞笑說「還在思考要邀請誰來當我的『神秘嘉賓』，但可以確定的是一定會有小宇在現場陪大家一起轉圈圈！同時也透露，2021年最重要的計畫，就是大家敲碗已久的新作品一定會正式推出。

同樣正在籌備新專輯的蕭秉治則透露，今年因為疫情的關係，讓他更懂得「愛要及時」，身邊的夥伴也更加團結，而他為了準備跨年的演出內容也是費盡心思，他強調「這次會將大家喜歡的多首經典歌曲重新改編，也挑選了一首我自己很喜歡的歌曲作為彩蛋，陪伴粉絲度過絕對難忘的跨年夜。」

▲第一次參與臺北跨年的婁峻碩坦言，這絕對是歌手最想接到的邀約之一；正在籌備新專輯的蕭秉治則透露，今年因為疫情的關係，讓他更懂得「愛要及時」。

月初才剛完成漏斗胸手術的婁峻碩，休息不到2週就恢復校園演出，他笑著表示「這些表演對我來說也像是在復健，為了年底最重要的日子（跨年晚會）做準備。」第一次參與臺北跨年的婁峻碩坦言，這絕對是歌手最想接到的邀約之一，能站上臺北跨年的舞台是一個令人興奮的里程碑，「真的非常開心，也很緊張，這麼大的場面對我來說真的是第一次！會帶來新歌，也會有一些沒嘗試過的表演。」

