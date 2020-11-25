愛上78歲大亨「小仙女名媛」起底　頂級鐵板燒創辦人！自己開賓士

▲王應傑替愛人抱屈，認為外界多以名媛稱呼胡寶莉（左二），卻忽略她也是白手起家的女商人。（圖／翻攝胡寶莉臉書）

圖、文／鏡週刊

78歲商界大老王應傑戀上小兩輪的名媛胡寶莉，外界難免耳語，對此，王應傑親上火線，為愛人抱屈，直言女方根本不必靠男人，也不曾開口要過任何東西，還說其實她比自己大方、大器多了。

在網路上搜尋「胡寶莉」，不脫「名媛」兩字，加上兩人年紀差24歲，自然會有不同的議論，但王應傑馬上跳出來幫愛人說話。「因為很多人聽說她是名媛嘛，難免會想交際比較複雜。不過，我們在商界共同認識很多人，沒聽有人說過她以前是誰的女朋友，大家都說她很單純。」

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「寶莉完全是靠自己白手起家。她20幾年前就和人合夥開了紅花鐵板燒，自己當副董事長，賺了不少錢，也買了很多房子，直到7、8年前跟合夥人發生糾紛才慢慢淡出商界。有些人會說她貪圖我的聲望或財富，但是人家自己過日子綽綽有餘了，我們都只是想找個人陪伴而已。」王應傑強調。

王應傑坦言，自己在社會上就是以「省」出名的，因此在這段交往過程中，胡寶莉付出的其實比自己更多，「她自己會開車，開一輛賓士車，有時候週末出去，我司機只用1天，另外1天就由她開車，開車載我兜風，和幾個朋友到處走走。」

「從一開始，我就跟她講過，我是『空心大老官』，是個一毛不拔的人，也沒什麼錢，到目前為止，我沒買過任何東西給她，她也沒開口要過，反而是她很大器，看到每次都是朋友請我吃飯，覺得不好意思，還自己花錢幫我請朋友，我就覺得，哇，這女孩好難得喔，實在比我大器、大方多了。」他說。



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