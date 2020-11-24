立院人權促進會成立　王定宇擬推問責法

▲立法院人權促進會成立，王定宇擔任會長。（圖／翻攝林昶佐臉書）



文／中央社

立法院人權促進會今天舉行成立大會，邀請多國駐台代表與會分享人權議題。發起人、會長民進黨立委王定宇說，盼能在有限的任期內，推動人權問責法，讓迫害人權者無處可躲。

立法院人權促進會是跨黨派團體，除了會長為王定宇、秘書長為民進黨立委范雲，副會長則有台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶，並由六四學生領袖吾爾開希擔任執行副秘書長。

今天成立大會也邀請許多國家駐台代表與會，包含歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）、英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）、日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱（Paul Salisbury）、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長呂明銳（Martin Laflamme）、美國在台協會政治官黃光杰。

王定宇致詞表示，2020年是非常特別的一年，不分種族、國家都在面對新冠肺炎的災難，雖然看到許多國家的堅強，但也看到許多人面臨壓迫情況。

王定宇指出，外界傾向用國民生產毛額（GNP）、國內生產毛額（GDP）來看待國家發展程度，但盼從今能用人權角度，看待國家是否屬於已開發或待開發；若從人權角度出發，台灣長期處於待開發行列，雖然目前尚不敢稱為已開發，但仍持續努力，盼透過國會和人權促進會，以人權為標準和鎖鏈，結合全世界力量。

王定宇期許，人權促進會是跨黨派的組織，盼能在有限的任期內，推動人權問責法，讓迫害人權者無處可躲，國際上也關心香港及新疆維吾爾族議題。

高哲夫在致詞時說，歐盟致力促進民主、自由與法治，為促進人權發展，與世界共同合作，而台灣是重要的合作夥伴，與歐盟有共同的價值。而高哲夫也致贈印有歐盟旗幟的口罩給王定宇，強調歐盟在人權議題中不缺席