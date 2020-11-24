台生國籍變「中國一省」　吳釗燮：挪威政府儘速更正錯誤

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

外交部長吳釗燮19日接受挪威最大報「晚郵報」（Aftenposten）專訪，相關內容於20日、23日刊出。針對旅居挪威的台灣留學生居留證國籍欄遭註記為「中國一省」，上訴至挪威最高法院遭駁回一事，吳釗燮在專訪中直球對決，呼籲挪威政府正視問題嚴重性，儘速更正錯誤。外交部會持續支持我國留學生，並提供必要協助。

吳釗燮表示，台灣民眾對此普遍反感，因為明顯與事實不符。吳並引用聯合國「世界人權宣言」第15條指出，「人人有權享有國籍，任何人的國籍不得被任意剝奪」；此外，「歐洲人權公約」第6條也保障「獲得公正訴訟的權利」（Right to fair trial）。

吳釗燮在專訪中強調，台灣不是中華人民共和國的一部分，挪威最高法院的判決沒有聽取當事人陳述意見，無法保護台灣留學生的權益，因此呼籲挪威政府正視問題嚴重性，儘速更正錯誤。外交部會持續支持我國留學生，並提供必要協助。

至於在11月份復會的世界衛生大會（WHA）依舊排除台灣參與，甚至友邦發言支持台灣時遭數度打斷，吳釗燮也表示遺憾，因為排除台灣參與WHA就是排除台灣2350萬人的健康權及獲取資訊的權利，台灣也無法貢獻經驗與資源，此不符「世界衛生組織」（WHO）「全民均健」（Health for all）的精神。

另外，吳釗燮也在專訪中分析美國總統大選結果對台美關係的影響，強調台灣與現任川普政府維持密切關係，但也長期與民主黨人士維持友好互動。在美國國會及行政部門，台灣有許多民主及共和兩黨的朋友，民主台灣享有美國跨黨派的支持；因此，對未來台美關係的發展，我方深具信心。

而針對近期台海局勢緊張，吳釗燮指出，台灣有自主防衛的決心，台灣站在民主國家的前線，如同大衛對抗哥利亞，相信民主終會獲勝。吳部長另指出，香港國安法剝奪所有異議者的言論自由，包括民意代表服務人民的權利，證實「一國兩制」明顯失敗。