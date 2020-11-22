台南人您知道「南台南火車站」嗎？　日據古蹟有待市府活化善用

▲台南市南區大同路二段有一站已停用的鐵路局「南台南火車站」，但現在大部分台南人不知道，有待市府文化局活化善用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段有一站已停用的鐵路局「南台南火車站」，市民知道嗎？位在大同路二段635巷有一站已停用的鐵路局「南台南火車站」，這是二戰時代日本為了運輸軍用品而設置，站房被盟軍炸毀而停用，目前由市府文化局接管。

這處已停用的「南台南火車站」，位於鐵路局台南站與保安站之間，由基隆算起362公里348.4公尺之處，於2017年由台南市政府文化局接手修繕管理。

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據了解，「南台南火車站」是建於台灣日據時代，在二次大戰期間，日本為了運輸軍用品而設置，因為日本在附近設有「一空」（飛機場）、「二空」（空軍補給總庫），不過，站房被盟軍炸毀而停用。

中華民國接收台灣後，於1950年因應空軍之需求而重建站房，從1951年2月起，開始辦理貨運業務並成立三等站。1986年9月24日全站業務移交台南站管理，當年11月15日調整為次簡易站，於1991年8月15日站房移交高雄工務段接管，閒置多年歷經颱風侵襲失修，致使天花板、屋瓦破損及屋簷木樑蛀蝕。

鐵路局原預定拆除，然於2005年10月間，由台南市崇明里里長李仁慈向鐵路局反應，全台灣類似此種車站只剩少數，應予保存並請加強修繕以策安全。於2006年3月9日徵得鐵路局同意，隨即進行站房修繕及周邊綠化工程，以落實台南市推廣空地、空屋管理，有效活化利用該空屋，加情管理維護，改善市容景觀，於2017年由台南市政府文化局接手修繕管理。

該處鐵路局「南台南火車站」，絕大部分的台南人都不知有此車站古蹟，目前既是台南市文化局接手管理，是否可比照安平出著名景點「夕遊出張所」一般活化再造成古蹟景點，有待文化局進一步研議規劃。

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