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幫按摩偷把玩！男美髮師湊近呼氣　學徒「感覺熱熱」驚喊：老師不要

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▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美髮師趁著替學徒按摩，強行猥褻，遭法官判刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名美髮師阿明（化名）替學徒處理凍甲及按摩紓緩腰痠問題時，竟趁機撫摸對方下體，而當對方以手阻擋時，他竟強硬將學徒的手撥開，並且頭靠近作勢口交。學徒當場崩潰直喊，「老師，不可以這樣」，接著假借與女友有約倉皇逃離。法院審理後，依強制猥褻罪嫌判阿明10個月徒刑。

判決書指出，阿明的學徒阿傑（化名）1月21日上班途中跟阿明說自己會腰痠，且有凍甲問題，於是請教阿明是否該在過年前處理，阿明一聽，便表示自己家中有儀器可幫他處理，當天下班後2人就一同返回阿明家。

阿明當時對阿傑說，「把腰痛問題處理好，過年上班才不會那麼痛苦」，於是先幫阿傑處理完凍甲後，就叫阿傑脫掉上衣趴在他的床上替他按摩。過程中，阿明又突然表示，正面也有穴道，按一按可以舒緩腰痠，於是又請阿傑翻身，而當時他一如往常的按摩，但卻突然將阿傑內褲脫掉，接著不顧反抗把玩阿傑生殖器，還問阿傑敏感帶在哪。

阿傑當場被嚇得直喊，「老師你要幹嘛，不可以這樣」，而阿明卻裝沒事繼續幫阿傑按摩，但卻將頭彎下來靠近阿傑生殖器作勢口交，距離近到阿傑都能感受到他呼出的熱氣，碰巧當時阿傑女友不斷傳訊給他，他才得以藉口與女友有約而倉皇逃離，隔天還嚇得不敢上班，最後直接請辭，並報警處理。

阿明到案後否認犯行，辯稱按摩難免會不小心碰觸到。然而，阿傑事後出示2人隔天的對話錄音，只見當時阿明表示，「我昨天，根本就不知道我在幹嘛」，而面對阿傑質問為何要這樣做，阿明還惱羞跳針，「那請問我有口交下去了嗎？有口交下去了嗎？」等。

法官審理後，不採信阿明說法，認定他為逞一己私慾，利用職權及替阿傑按摩的機會，對阿傑伸出狼爪，事後還否認犯行，因此依強制猥褻罪判阿明10個月徒刑。全案可上訴。

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