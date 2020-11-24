彰化男長期加班！公司竟喊「主管是責任制」拒付28萬加班費　結果曝





▲機械公司喊，「主管是責任制」，拒簽員工加班申請，並拒付加班費，被員工提告，判決結果出爐。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一間機械公司許姓業務課長常常加班處理客戶業務，但公司卻認為他的工作為責任制，拒絕他申請加班，讓他憤而對公司提告，要求公司要補給28萬9917元加班費。對此，公司其他員工也出面證稱，許男確實經常在公司要求下加班，而彰化地院審理後，最終判公司須給付加班費給許男。

判決書指出，許男2016年間受雇於該機械公司，薪資從4萬2千元一路調高至5萬元，而由於他的工作內容為開發客戶，以及根據客戶提供的機型圖面與零組件圖計算零組件之重量、材質、成本，再向客戶報價、議價，且公司內只有許男 具備此專業技能，因此工作量相當繁重。

此外，許男公司上班時間為上午8時至下午5時，即使許男自己經常提早1小時到班，但又會因為客戶常要求趕件等，導致他每天至少都到下午6時30分左右才能下班，而因他擔任主管職位，公司表示他的工作屬責任制，因此拒絕簽核他的加班申請單，必拒絕給付他加班費。

許男事後不滿自己長期加班，卻沒有得到加班費，且公司還未依約自2019年4月起調薪至5萬元，因此在同年6月請辭，而公司這時才補上薪資差額。許男事後也對公司提告，要求公司給付他20016年5月至2019年6月間的加班費29萬2525元，但其中公司於207年4月份有給過2608元加班費，扣除該金額，公司應還須補給28萬9917元，以及短少提撥的勞工退休金2萬元。

對此，許男公司派代表出面表示，公司並不鼓勵員工加班，而為免員工片面延長工時，在工作規則第10張就規定，「員工欲加班者，應於加班當日退勤前或前一工作日提出，並填寫『加班申請單』，經主管簽核後，始可加班，否則視為處理私人事務，不得申請加班費。」

不過，法院開庭時，公司其他員工出面證稱，確實常常看到許男加班的狀況，公司也有要求許男限時完成工作，也曾聽過主管說有客戶再趕，要求許男當天完成報價，而繪圖人員也表示，有時客戶會下午以電子郵件寄送圖面，且限時要求報價，有時也會在開早會時，聽到主管問許男為何沒在客戶要求的時間內完成工作等，法官因此認定，許男為了在指定時間內執行及完成公司指派的工作，確實有加班的必要及事實。

經查，根據出勤紀錄，公司有落實查察員工的加班情形，對於許男長期逾時下班難委說不知，但卻未制止或反對，即公司同意許男延長工時，以完成指派工作，而此時公司必須依勞動基準法規定給付延長工時工資，因此判公司須給付加班費28萬9917元給許男，另外也必須提繳2萬2059元到許男勞工退休金個人專戶。全案可上訴。

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