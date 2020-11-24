　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化男長期加班！公司竟喊「主管是責任制」拒付28萬加班費　結果曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲機械公司喊，「主管是責任制」，拒簽員工加班申請，並拒付加班費，被員工提告，判決結果出爐。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一間機械公司許姓業務課長常常加班處理客戶業務，但公司卻認為他的工作為責任制，拒絕他申請加班，讓他憤而對公司提告，要求公司要補給28萬9917元加班費。對此，公司其他員工也出面證稱，許男確實經常在公司要求下加班，而彰化地院審理後，最終判公司須給付加班費給許男。

判決書指出，許男2016年間受雇於該機械公司，薪資從4萬2千元一路調高至5萬元，而由於他的工作內容為開發客戶，以及根據客戶提供的機型圖面與零組件圖計算零組件之重量、材質、成本，再向客戶報價、議價，且公司內只有許男 具備此專業技能，因此工作量相當繁重。

此外，許男公司上班時間為上午8時至下午5時，即使許男自己經常提早1小時到班，但又會因為客戶常要求趕件等，導致他每天至少都到下午6時30分左右才能下班，而因他擔任主管職位，公司表示他的工作屬責任制，因此拒絕簽核他的加班申請單，必拒絕給付他加班費。

許男事後不滿自己長期加班，卻沒有得到加班費，且公司還未依約自2019年4月起調薪至5萬元，因此在同年6月請辭，而公司這時才補上薪資差額。許男事後也對公司提告，要求公司給付他20016年5月至2019年6月間的加班費29萬2525元，但其中公司於207年4月份有給過2608元加班費，扣除該金額，公司應還須補給28萬9917元，以及短少提撥的勞工退休金2萬元。

對此，許男公司派代表出面表示，公司並不鼓勵員工加班，而為免員工片面延長工時，在工作規則第10張就規定，「員工欲加班者，應於加班當日退勤前或前一工作日提出，並填寫『加班申請單』，經主管簽核後，始可加班，否則視為處理私人事務，不得申請加班費。」

不過，法院開庭時，公司其他員工出面證稱，確實常常看到許男加班的狀況，公司也有要求許男限時完成工作，也曾聽過主管說有客戶再趕，要求許男當天完成報價，而繪圖人員也表示，有時客戶會下午以電子郵件寄送圖面，且限時要求報價，有時也會在開早會時，聽到主管問許男為何沒在客戶要求的時間內完成工作等，法官因此認定，許男為了在指定時間內執行及完成公司指派的工作，確實有加班的必要及事實。

經查，根據出勤紀錄，公司有落實查察員工的加班情形，對於許男長期逾時下班難委說不知，但卻未制止或反對，即公司同意許男延長工時，以完成指派工作，而此時公司必須依勞動基準法規定給付延長工時工資，因此判公司須給付加班費28萬9917元給許男，另外也必須提繳2萬2059元到許男勞工退休金個人專戶。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／募款助少年葬父！「台灣急難救護協會」理事長豪吞307萬遭起訴

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶「強酸溶屍+水泥封桶」！3年後才找到

F-16飛官失聯至今未尋獲…同隊機工長自縊身亡！相驗結果出爐

ET快訊
「桶屍少女」燦笑長相曝光　爸爸尋愛女等3年了
快訊／陳艾琳老公持毒被逮　3萬元交保
桶屍案解剖相驗　「16歲少女胸插剪刀」遭割頸
周星馳「分手內幕」綠爆！　遭前女友討2.5億
老公Alex持毒被捕陳艾琳忍痛上工　經紀人曝現況
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚影像曝！3男1女開iRent逆向衝向餐廳　2路人遭撞1命危

不滿中天換照沒過…男恐嚇NCC委員無保請回　檢抗告改2萬交保

「桶屍少女」清瘦面容曝！國中叛逆頻逃家…單親爸尋3年不知她已亡

彰化139線「死亡彎道」又出事！轎車撞倒電桿　駕駛擦挫傷送醫

快訊／婚姻剛現危機...陳艾琳老公驚爆持大麻煙油被捕　3萬交保

恐怖醉漢「勒脖」小黃司機痛苦掙扎　開窗對警伸手喊：長官救我！

偷吃台灣人妻4度摩鐵激戰！洋男稱同性戀...已婚「雙插頭」判賠

台中桶屍案！檢相驗見「16歲少女胸插剪刀」遭割頸…54歲男頭受槍傷

2外籍足球教練iPhone 、現金遭竊　警堤防外速逮鐵馬男

一天內在飯店嘿咻、停車場車震　她翻臉告男友性侵遭打臉

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

黃子韜羞笑示愛IU：我願意秒娶她！　「主動私訊曝結果」直播真情告白

驚悚影像曝！3男1女開iRent逆向衝向餐廳　2路人遭撞1命危

不滿中天換照沒過…男恐嚇NCC委員無保請回　檢抗告改2萬交保

「桶屍少女」清瘦面容曝！國中叛逆頻逃家…單親爸尋3年不知她已亡

彰化139線「死亡彎道」又出事！轎車撞倒電桿　駕駛擦挫傷送醫

快訊／婚姻剛現危機...陳艾琳老公驚爆持大麻煙油被捕　3萬交保

恐怖醉漢「勒脖」小黃司機痛苦掙扎　開窗對警伸手喊：長官救我！

偷吃台灣人妻4度摩鐵激戰！洋男稱同性戀...已婚「雙插頭」判賠

台中桶屍案！檢相驗見「16歲少女胸插剪刀」遭割頸…54歲男頭受槍傷

2外籍足球教練iPhone 、現金遭竊　警堤防外速逮鐵馬男

一天內在飯店嘿咻、停車場車震　她翻臉告男友性侵遭打臉

高爾宣挑戰直播　一開尷尬「大家也覺得算了」秒關

川普為何不認選舉結果？　金燦榮：如不鬧，他離開白宮會很慘

王志鵬／潛艦國造開工　艱困才剛開始

多圖／輔大正妹月曆曝！她飄仙氣激似周子瑜　男粉喊「本人真美」

胖手指再現？　台積期貨閃崩、交易人初估慘賠40萬

金馬男配納豆當眾「路邊撒尿」！　一見檳榔就想吃秒被制止

縱貫線台南=打狗通車120年！紀念套票「限量1500組」11/28開賣

公費流感疫苗使用破9成！「剩近30萬劑」莊人祥估可打到12月中

驚悚影像曝！3男1女開iRent逆向衝向餐廳　2路人遭撞1命危

日動物園迎第17大貓熊寶寶　生父高齡「相當人類80多歲」再創紀錄

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

即／陳艾琳老公持大麻煙油被捕

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

國手教練帶頭！小選手爆「飯店酗酒裸睡」

網紅姊妹欠20萬　債主嗆賣名牌包挨告

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

長期加班！公司竟喊「主管是責任制」拒付加班費

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

快訊／台灣急難救護協會理事長豪吞307萬善款遭起訴

性侵少女518次、鋼絲勒斃製造輕生假象　淫魔遭判無期徒刑

16歲女遭水泥封屍！男友：怕說了會被殺

直播主林揚竣看到了　將贊助林小弟學費至成年

女密友瑞士開戶鉅款　東洋前董座林榮錦涉淘空

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

婁峻碩焦凡凡「和平談分手 」網討真相

熊熊內湖爬山穿超辣！　野外脫衣

即／陳艾琳老公持大麻煙油被捕

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

客機降落時差3公尺撞上閃爍光點

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面