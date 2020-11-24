24歲產婦剛生完！老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　最終母子俱亡

▲有老公完全不顧妻子和剛出生的嬰兒，就算留在醫院也只肯玩手機。（示意圖／百度）

圖、文／CTWANT

都說女人生孩子是「鬼門關走一遭」，但卻有老公完全不顧妻子和剛出生的嬰兒，就算留在醫院也只肯玩手機。嬰兒最後因為被嘔吐物嗆到而窒息死亡，產婦得知之後哭到暈倒，最後大出血而死，令人不勝唏噓。

綜合《網易新聞》與多間陸媒報導，這對夫妻是相差2歲的姊弟戀，24歲的產婦芳藹整個孕期間只能自己照顧自己，因為她的老公天天都在玩遊戲。芳藹多次勸他戒掉手遊，學習當爸爸、負責任，他都不肯，而且芳藹還得照顧老公，導致兩人爭吵不斷。

芳藹因為不會數胎動次數，在懷孕8個月後請老公幫忙，但老公竟然只幫了2天就嫌麻煩，對她說：「有什麼好數的？孩子有問題妳肯定會感覺不舒服的。」直到懷孕39周，婆婆前來照顧她，但總共加起來也沒幾天。

芳藹破羊水時，婆婆剛好外出買菜，但老公因為玩遊戲而不肯立刻送她去醫院，最後芳藹氣得直接關電源，才逼得老公送她去醫院。但是，醫生表示芳藹的羊水已經快要流光了，只得緊急剖腹，過了2小時終於平安生下一個男嬰。

▲醫生表示芳藹的羊水已經快要流光了，只得緊急剖腹，過了2小時終於平安生下一個男嬰。（圖／網易新聞）

婆婆高興表示要回家做月子餐帶來醫院，並交待兒子要好好顧著老婆和兒子；芳藹則是累到昏睡，老公看了之後就跑到病房外的走廊玩手遊，他聽到嬰兒的咳嗽聲，但沒有進病房查看，直到2小時後護士查房，才發現為時已晚。

▲護士一看到嬰兒就馬上喊醫生，但嬰兒全身已經呈紫黑色。（圖／網易新聞）

護士一看到嬰兒就馬上喊醫生，但嬰兒全身已經呈紫黑色，醫生表示嬰兒口中滿滿的嘔吐物，是羊水和雜物。原來婆婆離開時忘記將嬰兒放側睡，才會讓嘔吐物導致嬰兒死亡。

芳藹當場哭到暈倒，接著大出血，醫生搶救失敗，轉院急救也沒能救回她的性命。在這名老公心中，或許玩遊戲是最重要的事，但一天之內妻兒俱亡，不知道他將來還會不會繼續沉迷於遊戲之中。

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