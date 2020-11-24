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張惠妹欽點！「超跑魔術師」爆A千萬　輪胎女王心碎泣訴：背骨

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在汽車改裝界享有盛名的超跑維修名店「輪鎂車行」，今年10月突然無預警停業，人稱水蛙姐的車行女老闆，連忙出來親自坐鎮。（圖／馬景平攝）

▲在汽車改裝界享有盛名的超跑維修名店「輪鎂車行」，今年10月突然無預警停業，人稱水蛙姐的車行女老闆，連忙出來親自坐鎮。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在汽車改裝界享有盛名的超跑維修名店「輪鎂車行」，超跑收藏達人「將軍」鄭為元、天后張惠妹等人都是忠實顧客，但今年10月車行卻突然無預警停業，本刊調查，原來幕後出資者、輪胎業一姐陳盧孟君（46歲）查帳竟發現，擔任車行店長的夫婦竟在5年內以五鬼運財的方式A走上千萬，她氣得大罵「這對夫妻太無良」，並已提告討公道。

 

本刊調查，位在台北市士林區重慶北路上的「輪鎂車行」（輪鎂），以改裝超跑，輪胎定位精準聞名，在汽車界素有超跑名店之稱，幕後老闆是輪胎業界人稱「水蛙姐」的女董座，她和老公過去都是輪胎公司的小員工，打拼辛苦多年成為台灣米其林輪胎的大盤經銷商，進而拓展事業版圖，開了改裝車行。

 2013年，水蛙姐出資400萬開了綸鎂車行，雇用阿楓當店長，生意蒸蒸日上，每年營業額上看千萬。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

▲2013年，水蛙姐出資400萬開了綸鎂車行，雇用阿楓當店長，生意蒸蒸日上，每年營業額上看千萬。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

但水蛙姐最近的心情卻美麗不起來，因為她一手創立的輪鎂車行遭最信任的車行店長阿楓（40歲）夫婦聯手A走千萬元，還帶走車行2位師傅欲自立門戶，「我就是太相信人，見面2次就出錢幫阿楓開店，沒想到他如此『背骨』！」說到激動處，水蛙姐不禁紅了眼眶。

車行爆發掏空糾紛，10月底突然停業後，目前已重新營業，由水蛙姐帶著2名師傅一起為客人服務，輪鎂常客劉先生表示，「我跟阿楓很熟，沒想到他會掏空公司。」車行師傅則低調的說「我會認真做事報答老闆娘」。水蛙姐目前已向阿楓夫婦提告《業務侵占》、《背信》、《偽造用印》等。

水蛙姐指控，曾擔任「輪鎂車行」店長與會計的阿楓夫妻（右1、右2）聯手作帳，A走千萬公款。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

▲水蛙姐指控，曾擔任「輪鎂車行」店長與會計的阿楓夫妻（右1、右2）聯手作帳，A走千萬公款。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

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「輪鎂車行」在豪車改裝界頗負盛名，天后張惠妹一輛同款白色悍馬車（非本圖），也是送到綸鎂車行進行降底板改裝。（圖／報系資料照、翻攝自輪鎂車行臉書）

▲「輪鎂車行」在豪車改裝界頗負盛名，天后張惠妹一輛同款白色悍馬車（非本圖），也是送到綸鎂車行進行降底板改裝。（圖／CTWANT提供、翻攝自輪鎂車行臉書）

超跑維修名店「輪鎂車行」，店長夫妻涉嫌A走車行千萬，事情爆發後車行一度歇業，目前才復業，並由在幕後出資金主，人稱「水蛙姐」的老闆坐鎮。而店長阿楓不但是車行首席修車師傅，更有「超跑魔術師」稱號，連保時捷原廠解決不了的問題，找他就搞定，許多名人爭相指名他幫忙改車、維修，連天后歌手張惠妹也是忠實顧客之一。

水蛙姐表示與阿楓認識之初，阿楓就是黑手師傅，但空有一身好技術想開車行卻沒資金，2013年他透過1名李姓好友輾轉找上水蛙姐，也許是機緣巧合，當時水蛙姐的丈夫意外被診斷出肝癌，必須緊急開刀住院治療，水蛙姐擔憂丈夫日後癌症治療費用龐大，於是想多投資賺錢比較穩妥，「我第一眼就覺得阿楓很『古意』，讓他管車行，我很放心。」

於是，包括店面租金，整理粉刷、裝潢，購買各種修車器材、軟硬體設備等，水蛙姐出資近400萬元，因為阿楓的技術出色，加上車行裝潢的乾淨舒適，輪鎂一開幕就在跑車界掀起風潮。

 「輪鎂輪胎」今年10月底突然宣布歇業，目前復業後由水蛙姐帶領2名員辛苦經營。 （圖／馬景平攝）

▲「輪鎂輪胎」今年10月底突然宣布歇業，目前復業後由水蛙姐帶領2名員辛苦經營。 （圖／CTWANT提供）

不僅超跑俱樂部會員指定改車、維修，甚至連保時捷原廠無法解決的疑難雜症，都指名找「超跑魔術師」阿楓店長。罕見的保時捷918 Spyder，麥拉倫P1，法拉利458輕量化版本都經常出現在輪鎂；就連跑車蒐藏名家、綽號「將軍」的鄭為元也是顧客之一，天后阿妹的白色悍馬車也來此改裝。

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

資深超跑玩家、綽號「將軍」的鄭為元也是輪鎂車行老顧客之一。（圖／翻攝自鄭為元臉書）

▲資深超跑玩家、綽號「將軍」的鄭為元也是輪鎂車行老顧客之一。（圖／翻攝自鄭為元臉書）

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