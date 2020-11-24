特斯拉搶攻家用空調！大金高層驚呼「巨大威脅」　日媒曝兩大關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）除了打造電動車，也積極往綠色能源領域發展，他日前在股東大會上暗示有意進軍家用空調領域，震驚許多日本空調企業，大金工業（ダイキン工業）的高層甚至將特斯拉視為「巨大威脅」。

▲馬斯克暗示有意發展家用空調業務。（圖／路透，下同）

據了解，馬斯克是在9月22日的股東大會上談及此事，當時他暗示有意擴展事業版圖至家用空調領域，而且還可以做出更安靜、節能的空調，或許明年（2021年）就可以展開相關業務。

此話一出，立即讓日本各大空調企業感受到「危機」，大金工業的股價甚至一度下跌3.7％。根據《日本經濟新聞》20日報導，雖然大金工業是日本國內空調領域中的龍頭，但並沒有深入研究太陽能面板、蓄電池（充電電池）兩大領域，高層甚至稱特斯拉進軍家用空調是「巨大威脅」；不過，也有另一派人認為可以將此視為商機，並和特斯拉進行合作。

▲特斯拉電動車以流線的外型和駕駛座超大的觸控版聞名。

其實，特斯拉2015年間推出家用儲能電池系統（Powerwall），接著與南澳洲政府合作，計畫在南澳洲5萬個家庭的屋頂上加裝太陽能電池板、第二代Powerwall的家用電池組，以建立世界最大的虛擬電廠。這項計畫預估比特斯拉旗下的Powerpack儲電農場多了近6倍的儲電量，花費8億美元。

日媒報導中也指出，特斯拉2016年間以26億美元收購美國太陽能發電系統供應商SolarCity，就致力於加強能源相關業務，雖然車用空調與家用空調不同，但如果結合蓄電池、太陽能面板、電動車等領域的研發成果，的確有可能提高家庭的整體能源效率，這樣充滿顛覆性的「轉型」，已經對家用空調領域帶來重大影響。