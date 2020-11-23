陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文「救救我們」：同學每週哭

▲陽明大學今日證實18日有學生在校外租屋處墜樓。（翻攝自國立陽明大學 National Yang-Ming University臉書）



圖、文／鏡週刊

近日頻傳大學生輕生案件，一名國立陽明大學的學生昨（22日）在Dcard發文，指出有位醫四的學生在18日跳樓，卻被學校壓下來，就連校內許多人都是事發隔天才知情，陽明大學今（23日）證實有學生在校外租屋處墜樓，目前正在靜養康復，詳細原因警方調查中，盼外界勿打擾、不要妄下定論。

▲陽明大學的學生昨（22日）在Dcard發文求救。（圖／翻攝Dcard）

「週三考完試一位醫四的同學在校內跳樓了」一名陽明大學女學生在Dcard發文，表示學校這學期將18週改為16週，但醫學系辦沒有因此更改課程內容，而是強行將18週的課塞進16週裡，導致醫四9、10月每2週考試一次，11月開始更是每週都考試，而每次的考試範圍高達十多本共筆、每本平均50至70頁，「幾乎每個學生都讀到壓力很大。」 原PO更表示，她有一位性格開朗的友人，最近甚至讀到每4、5天就會哭一次，擔心下次又會聽到有同學不堪負荷壓力選擇自殺，直指陽明的官員不重視學生的心理狀態與課業壓力，才會導致這種結果，「所以我說，誰來救救我們。」但該篇文章不明原因已刪除。

▲陽明大學今證實有墜樓事件，詳情仍在調查中。（翻攝自國立陽明大學 National Yang-Ming University臉書）



陽明大學今日發表聲明指出，事件發生於校外，所幸家長及時妥善處理，讓傷害降到最低，而事發當天校長及主管已第一時間探視並提供所有必要協助，由於該名學生長期接受輔導，墜樓是否與課業直接相關，校方正深入了解中，籲外界不宜武斷定論；為避免再度對學生及家屬造成傷害，盼外界勿打擾或隨意臆測評論，讓學生靜養康復。

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