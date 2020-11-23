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【廣編】雅芳推動Watch Me Now打造全新品牌形象　協助女性實現夢想

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▲▼avon,雅芳,品牌形象,Watch Me Now。（圖／品牌提供）

▲AVON於全球50多個市場同步展開「Watch Me Now」活動，打造全新品牌形象，希望吸引不同世代性別的會員與消費者。

圖、文／AVON提供

為女性打造美麗形象的AVON（雅芳），擁有超過1,000項專利，近3年內贏得300多座大獎，也是第一家在全球各大市場完全終止動物實驗的全球美妝集團。

AVON在邁入第135周年之際，於全球50多個市場同步展開「Watch Me Now」活動，打造全新品牌形象，中文版邀請陶晶瑩配音並擔任AVON公益大使。希望吸引不同世代性別的會員與消費者。

AVON全新形象Watch Me Now的創意起源來自500萬全球的美麗事業代表，透過銷售AVON產品建立的人際網絡，讓她們獲得收入與成就感，進而成就自己的人生與家庭。

同時，AVON也十分關注與女性切身相關的議題：乳癌防治與防止性別暴力。AVON發起「15秒挑戰____」的IG限動濾鏡活動，喚醒大眾關注世上平均每15秒就有一人確診乳癌，公開一週，就吸引上千人接受挑戰分享。

有鑑於乳癌一直高居女性好發癌症首位，AVON全球自1992年開始投入乳癌篩檢的公益活動，為了進一步提高企業社會責任的努力，在未來的一年，會員每購買指定的營養食品一組，AVON即捐贈100元台幣給財團法人乳癌防治基金會。

近年來，AVON努力經營數位線上平台，2020年全球各國深受新冠肺炎疫情所苦，數位平台的進步與成熟，在疫情衝擊下幫助許多人增加收入。

AVON全球執行長安吉拉克雷圖（Angela Cretu）說：「我們今後也將以更大膽、自信的方式來開展業務，繼續推動變革並為影響全球女性的事業帶來正向積極的改變。」

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