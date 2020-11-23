高嘉瑜「清明文物枕」太壯觀！廣告小妹震驚：枕頭讓我想到很多事

▲高嘉瑜枕頭上的污漬相當壯觀。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者黃可昀／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜日前曝光租屋處照片，房內堆積如山的衣物震驚不少網友，她也大方承認自己有囤物症，正因如此就算買了房也沒辦法搬離租屋處，因為東西實在多到無法整理。對此，廣告小妹也發表了個人看法，「每個囤物愛好者，內心都有個關卡邁不過去。與其嘲笑他們髒亂，不如思考怎麼幫助他們。」

廣告小妹今天在臉書表示，「高嘉瑜這篇震驚到我了，倒不是她的房間嚇壞我，而是她的枕頭讓我想起很多事。」她遇過不少有囤物癖好的人，甚至她的媽媽也有類似症狀，枕頭睡了10年仍捨不得換，就連她直接送一對舒適的記憶枕，媽媽也寧願擺在一旁拆開都沒拆，「每個囤物愛好者，內心都有個關卡邁不過去」，她認為遇到囤物症患者，與其批評對方房間太亂、雜物太多，不如想辦法幫助對方改善。

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廣告小妹後來想到用玩笑的方式，告訴媽媽下次要抽考記憶枕使用心得，還要求拍照抽查，媽媽也才願意拿出來試著睡睡看，這方式比強硬地叫人換掉舊枕頭還有效。她最後也誇讚高嘉瑜，「身為港湖女神，願意給大家看她的房間和清明文物枕，很有個性欸，me欣賞。」

網友回應，「我也是覺得她真的很強，這需要多大的勇氣，才敢讓人知道她房間有這顆枕頭XD」、「這還不算囤物！只是沒整理而已」、「她可以一樣擁有這些東西但是折疊整齊吧？我有朋友很愛囤物，但收納的很整齊，她這感覺比較像純粹懶得收納或者邏輯不好沒有條理」、「老實說這樣的房間，很像我婚前娘家房間的樣子。」