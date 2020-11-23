停車場下坡「瑪莎拉蒂遭撞凹」官司續打　李珍妮今年參加律師高考

記者羅志華／台北報導

名媛李珍妮於2017年間，駕駛瑪莎拉蒂（海神）載女兒去醫院，不料在上下坡道會車時，與金姓男子擦撞，導致左側車門凹陷，女兒也受到驚嚇，事後提告求償30萬餘元；李珍妮一審敗訴後上訴，北院23日開庭，她聲請傳女兒作證還原經過，本案將於12月28日續審。

▲李珍妮車禍向對方求償一審敗訴，將於上訴中提新證據，而今年參加律師高考雖然沒過，她也會繼續努力 。（圖／記者羅志華攝）

李珍妮於2017年9月上午，在台北醫院停車場開車下坡時，與上坡的金姓男子發生車禍，一審法官勘驗行車紀錄器，認為李珍妮下坡時車輛偏左，才會被對向的金男撞上，且下坡車應禮讓上坡車先行，而李珍妮也沒提出金男有過失的證明，認定金男沒有過失，判他免賠。

今日開庭，李珍妮要求傳當時在車上的女兒作證，並表示要找第三方機構做車禍鑑定，金男認為，李女應對控訴拿出證據，也不排除傳車禍時在車上的弟弟。

李珍妮受訪表示，當時她下坡被撞，金男卻完全沒停下來，女兒在車上先受擦傷，下車要追金男又不慎跌倒，要不是她當時不懂法律，否則一定提告對方肇事逃逸，而車子當時修了30幾萬，她考量金男家計，僅求償修理費24萬餘元，以及6萬元精神補償，不料一審卻敗訴，她也會在上訴中提出證據，要替自己討回公道。

李珍妮另提到，經歷過去多起訴訟後，有感法律的重要，不僅於日前修習法律學分，更參加今年的律師高考，可惜分數差了一點，她也將繼續努力。

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