少女被母親當雛妓賣、被義父性侵！還被按摩棒「親子丼」

▲雲林少女被母親當雛妓賣，又與母親被按摩棒「親子丼」，身世坎坷。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林身世坎坷的少女小薇（化名），13歲時因母親欠債，就將她載到朋友處2次當雛妓抵債。而後母親交了男友，小薇叫他義父，結果義父還多次性侵她。半年後母親換了新男友，新男友更以撲克牌脫衣遊戲，對小薇母女大玩「親子丼」！甚至還拿出情趣用品助興。最高法院審理後，將母親重判10年5月、併科罰金6萬元，買春男重判8年6月，義父判刑3年3月與6月（得易服社會勞動服務），親子丼的新男友判刑1年8月，全案定讞。

判決指出，2004年出生的小薇，現年16歲。她從小六升上國一時，就開始坎坷的人生。母親當時以向人借錢為由，騎機車將小薇從雲林載到彰化，與祖父的友人林姓男子性交易。林男完事後交給小薇2千元，謊稱是借錢給小薇母親。2年後，母親又再帶著小薇與林男性交易，再得款2千元。

小薇母親的陳姓同居男友縮刑出獄，小薇對陳男稱呼義父，3人在雲林某處租屋同住。但陳男卻不顧情誼，在出獄後5天，就開始對小薇性侵。以平均每個月一次的頻率，對小薇性侵7次得逞。沒多久，小薇母親交了新男友楊姓男子，楊男在2019年初，與小薇母女，3人共玩撲克牌玩脫衣遊戲，輸的人脫1件衣服作為懲罰方式，2次與小薇母女大玩「親子丼」；楊男甚至還拿出跳蛋、玉米形狀按摩棒等情趣用品助興。

全案在小薇的學校老師發現異狀後，趕緊報警處理，警方循線逮捕小薇母親與3名男子，檢方對4人提起公訴。

案經法院審理，其中性交易的林男否認犯案，但小薇母親作證指出，自己也曾與林男性交易，也帶著女兒小薇與林男性交易，之後每次林男拿錢給她、說不用還的時候，她就猜林男又與小薇發生關係了，若依此計算，性交易達到10次！但法院根據小薇的供詞，最後認定林男性交易2次。

另外大玩親子丼的楊男也否認犯案，辯稱當時小薇已經被安置，但法院根據小薇母親、小薇的供詞，認定楊男是趁著小薇與親屬會面放假時犯案。而義父陳男部分，也被法院認定有罪。其中一審將性交易的林男重判8年6月、義父判刑4年、楊男判刑1年8月，母親則重判11年、併科罰金6萬元。上訴二審後，二審維持林男、楊男部分，義父部分改判3年3月與6月（得易服社會勞動服務），母親也獲得改判10年5月、併科罰金6萬元。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。