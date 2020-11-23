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第一次教召就遇「鄰兵露鳥」狂性騷　他隱忍5天到出營

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A先生（左）11月初前往教召，卻在休息時間遭鄰兵（右）露鳥性騷，是我國實施教召的首例性騷擾案件。（模擬畫面）

圖文／鏡週刊 

後備軍人教召爆發首宗性騷擾案！11月初參加教召的A先生，教召期間被同梯鄰兵B先生頻繁性騷擾，對方不僅主動露出生殖器，還拉A的手往他的下體摸，甚至露骨地發出性邀約，讓A先生不堪其擾。這起事件經立委向國防部反映後，成為我國教召史上第一起性騷擾申訴案件。

軍方本月中旬已在教召課程中，增加性騷擾防治及性平課程，並強化宣導1985申訴管道，希望避免類似事件再發生。

現行教召為5至7天，會依兵科安排專業課程，圖為砲兵專長的教召員進行操練，非當事人。（國防部提供）

「最近這段時間，相信很多被教育召集的後備軍人都覺得，教召變得更加精實。在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革也將會快速推動。」因中共軍機頻繁擾台，蔡英文總統特別在國慶演說提及後備軍人教召制度改革議題，國防部已研擬新制，預計後年實施。

就在教召制度改革方興未艾之際，卻發生教召史上首例性騷擾案。民進黨立委羅美玲本月7日接獲退伍不久的民眾A先生陳情，A先生今年是首次接獲教召令，11月初他前往教召營區，卻遭與他年齡相仿的鄰兵B先生言語及肢體性騷擾，讓他不堪其擾。

11月中在淡水忠莊營區進行的教召訓練，已加入性騷擾防治及性平課程。（翻攝Google Map）

本刊調查，義務役退伍的A先生參加的是為期5天的教召訓練，報到的第一天晚上，他就寢時不斷聽到鄰兵B先生對他說：「我很硬！我睡不著！」A先生當時僅假裝沒聽到繼續睡，本以為B先生應會收斂，沒想到隔天中午休息時間，B先生又與他攀談說：「昨天晚上我很硬，所以我整晚都睡不著！」還問A先生：「我真的很硬，你要不要看？」A先生並未理會，B先生竟直接拉開褲襠露出生殖器，讓A先生傻眼。

不僅如此，B先生還在休息時間對A先生數度提及生殖器、口交相關的騷擾用語，例如「要不要吃我的米腸（指生殖器）？」「吃了會有豆漿（指精液）。」甚至某天就寢時，B先生問A先生：「要不要摸？」隨即動手拉住A先生的手往下體觸碰，但A男立即擺脫B男的手，並未被他得逞。但這些極度露骨的性邀約及肢體接觸，都讓A先生非常困擾。

國防部長嚴德發已公開對外界說明後年起實施的教召新制。

儘管A先生數度向B先生明確表達並無意接受性邀約，但B先生在教召期間每逢休息或就寢時間，就會對A先生不斷地提及男性生殖器的相關話題，或要求A先生觸摸其下體，讓A先生難以入眠，好不容易忍了5天解除召集，隨即向立委羅美玲陳情自身遭遇。

民進黨立委羅美玲（圖）接獲A先生陳情後，要求國防部須在教召中加入性騷擾防治及性平相關課程。

羅美玲向本刊表示，接獲A男陳情後，她的助理先向後備指揮部瞭解教召員解召後的性騷擾申訴管道，後備指揮部說明，教召員在教召期間具軍人身分，可直接向幹部反映或撥打1985專線申訴，解召後則恢復一般民眾身分，無法再向國防部申訴，只能循司法程序處置。由於A先生無意提告，只盼軍方能加強教召期間的性騷擾防治機制以及性平宣導。


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