媽寶夫、婆婆合作凌虐！　媳婦淚撰「婆家殺了我」血書曝光

▲前夫、前婆家瘋狂欺壓，她崩潰：「要不然我去死，這樣滿意了嗎。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書社團表示，她看到《我的婆婆殺了我》事件後感觸良多，因為她也是被婆婆逼到離婚，媽寶前夫從頭到尾都站在婆婆那邊，離婚後用各種理由對她提告，還想要討回結婚時的「育兒」費用、逼她在社區住不下去，讓她狂呼「我也很想寫，我的前夫、前婆家殺了我」、「要不然我去死，你們滿意嗎。」

女網友在臉書社團「爆料公社」表示，她看了《我的婆婆殺了我》事件後感觸良多，也很想寫個《我的前夫、前婆家殺了我》原來她們家的婆媳戰爭已經不是分居的問題，「我們自己小家庭，已經跟公婆分居，也一樣弄到離婚，丈夫本身才是關鍵，如果丈夫是媽寶，他永遠站在婆家一起欺壓你。」

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▲女網友臉書全文。（圖／翻攝自爆料公社）

她受不了婆婆欺壓、老公的不作為後，決定離婚一拍兩散，不料離婚後才是惡夢的開始，因此前夫竟然一直興訟，從妨害名譽、詐欺及不當得利接連提出告訴，「他用給的家用，告我不當得利，要我結婚的10年賠他500多萬，每個月以金額是58000元算。」

前夫認為每個月家用2萬元就夠了，其他都是她自己任意花掉了，讓她聽了非常傻眼，她在家裡每天洗衣做飯、養孩子及培養孩子才藝，孩子從國小1年級到6年級，上下學都是她、她的媽媽跟弟弟接送的，「婆家除了不聞不問之外，還很怕我麻煩到他們」、「現在來討錢，合理嗎。」

現在訴訟進入調解，前夫還說謊要籌錢買聯結車工作，因此必須要她賠償，讓她聽了真的很生氣，前夫家做廢五金買賣，有錢到買了幾千萬的地皮，聯結車都有好幾台了，哪裡需要籌錢買車，「況且他職業軍人退伍，退休金就能讓他過得很好了，我一個薪水不穩定的業務員，還必須養孩子，究竟是誰才可憐。」

▲女網友臉書全文。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO最後說，「我即使離了婚，仍永遠都在收法院通知單，沒完沒了，那種告訴的擔心與焦慮，真的已經達到他報復的手段了」、「前公婆就在我住的鄰里間不斷告訴鄰居，我是詐欺犯，說要讓我在這住不下去」、「我實在很想告訴前公婆全家，要不然我去死，你滿意嗎。」

其他網友看了紛紛表示，「之前我婆家也是這樣鬧，所以我全部錄音、截圖存證反告」、「你前夫就是見不得你好，先去看身心科，找律師反告他，要求贍養費跟精神損失」、「別怕，你越怕他越愛鬧你，拿證據去幫女兒控告他遺棄，要負擔扶養費」、「想想孩子，你要堅強啊，真的不行就搬家，然後提告她負擔扶養費。」

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