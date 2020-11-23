高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話道別…慘賠60萬元

▲王男與夜市賣粥的老闆娘外遇被發現。圖為示意圖，與本文五官。（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名王姓人夫與在夜市賣粥的董姓老闆娘外遇，兩人到南投過夜遊玩的事被王妻發現，因此3人簽下賠償的保密協議書。沒想到，王妻剛簽完就在家中的Line群說出而違約，被王男告上法院，判賠60萬元。

判決書指出，王男2019年12月1日和董姓女子到南投遊玩，兩人到飯店同住一間房的消息走漏，被王妻深夜到場抓姦，打算直接離婚。因此，王男決定將名下470萬元的房產過戶給王妻，且另支付100萬元作為賠償，3人在凌晨4時簽下保密協議書。

豈料，王妻4小時候直接在王家的Line群中主動說「各位親愛的姊姊…妳弟弟搭上夜市賣粥的老闆娘…剛剛被我抓姦在床…我們明天回去辦好離婚手續」，讓王男氣得大罵違反協議書，因此與董女怒告上法院，各求償200萬元違約金，共計400萬元。

▲王妻在家中群組道別，被王男與董女一狀告上法院。（示意圖／達志影像）



王妻辯稱，王男當日不斷催促她到戶政事務所辦理離婚登記，但考量將和王男的父母、姊姊等人脫離姻親關係，不想不告而別後被王男加油添醋抹黑，才會在群組中簡單交代離婚原因，致謝並道別後離開群組，不是為了減損詆毀王男的名譽。

對此，高雄地院表示，王妻卻有違約，但考量雙方主客觀情節等，認為約定的違約金200萬元過高，應酌減至60萬元，由王男及董女平分，全案可上訴。

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價