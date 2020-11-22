女童遭鄰居性侵4年！哥哥含淚「錄下全程」崩潰抓人

▲小美遭鄰居性侵，卻苦無證據無法立案。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣東一名10歲女童小美（化名）長期被62歲徐姓鄰居性侵，小美父親知情後報案，卻因沒有證據不了了之，直到小美的哥哥偷偷拍下妹妹被性侵的過程，才讓警方成功立案，並將徐男繩之以法。

據《今日頭條》報導，小美是啞疾的殘疾人士，一家人8人住在廣東湛江雷州，媽媽患有精神疾病，家中僅靠爸爸種田、做泥土工匠來支撐家計，因此家中的大人每天都忙於工作，經濟狀況甚至得靠政府救濟才能度日。

沒想到，徐男發現小美家中情況後，竟趁著小美爸爸外出工作時性侵得逞，事後再給小美零用錢及食物封口，犯行長達4年才被小美的父親及哥哥發現。

▲小美的哥哥偷偷錄下妹妹被性侵的過程蒐證。（示意圖／免費圖庫pxhere）



徐男發現事跡暴露，於2020年7月到小美家中打算以錢和解，沒想到付出5000元人民幣（約新2萬1000元新台幣）竟突然反悔，將000元人民幣（約新1萬7000元新台幣）搶回，氣得小美父親直接報警處理，但無奈警方表示沒有證據，無法立案。

事後，徐男仍偷偷性侵小美。小美的哥哥某次發現妹妹被性侵，偷偷躲在一旁以手機偷拍過程，再拿影片報案，才終於讓警方立案，將徐男逮捕，但全案目前仍未宣判。對此，小美父親表示，沒讀過書，想不明白到底為什麼。

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