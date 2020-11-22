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中國太超過！　共同社爆：日本曾計劃派軍艦到南海「中國人工島」

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▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）
▲日本曾打算做出反擊來面對中國不斷在南海的勢力擴張。（示意圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

中國近年在東海、南海領海主權上頻頻加強攻勢，但日本面對中國軍事行動始終審慎應對，僅口頭警告會針對中國侵犯領海採取強烈措施。不過日媒日前卻爆料，日本政府2016年曾出現過一項行動計劃，預計要讓海上自衛隊艦駛過中國在南海所建造的人工島周邊等海域，也被視為是美國「航行自由」的日本版。

根據《共同社》報導，中國海軍艦船在2016年6月曾首次進入釣魚台的日本毗連區（在領海之外鄰接領海的一定範圍內，為了對某些事項行使必要的管制權，而設立的特殊海域），甚至朝著日本領海航行；而同月中又有另一艘中國海軍艦駛入鹿兒島附近的日本領海。

▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲南海主權爭議不斷。（圖／路透）

報導指出，種種行動讓日方認為中方行動已經「太超過」，因此當局的國家安全保障局（NSS）也開始針對中國行為採取對抗措施，他們制訂了一項防衛計劃，內容是要讓自艦船駛過中國在南海附近的人工島，和中國主張為他們領海部分的海域，而日本為了避免過度刺激中國，本不打算對外發布消息。

不過，由於日本當局正積極接洽中國國家主習近平訪日，致力促成改善中日關係一事，加上時任總理安倍晉三認為該計劃可能會引發中國強烈不滿，導致兩國關係惡化，因此最後也放棄實施該項計畫。

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