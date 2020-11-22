老翁釣到「插著4支箭烏龜」　75億真實身價嚇壞眾人



▲老翁釣魚，沒想到竟然釣到商朝時的重要文物。（圖／翻攝自中國國家博物館網頁）

圖文／CTWANT



大陸一位老者在釣魚時，突然感覺到魚線很沉，原本以為是大魚上鉤，沒想到釣上來時卻看到「插著4支箭」的烏龜銅像。經過專家調查之後，發現這個銅像竟然是出自商朝的青銅器，身價高達人民幣18億元（折合新台幣約75億元）。

根據《網易新聞》報導指出，2003年，一名老者在河南安陽洹河邊釣魚，沒想到意外釣到「插著4支箭」的烏龜銅像。老者直覺這個銅像極富歷史價值，於是聯繫專家來看，沒想到專家評估這個銅像的價值竟然高達人民幣18億元。

專家解釋，這是商朝的「商作冊般青銅黿」。「商」，是商朝的意思；「作冊」是商朝史官的職稱；「般」是人名；「黿」則是一種身體巨大的淡水龜，分布在長江流域及以南地區地區，過去曾被認為吉祥的動物。專家說明到，這是商王帝辛（紂王）在一次打獵時，意外捕獲到黿，就隨手賞賜給身旁的史官般，後來接受賞賜的般就依照黿的形狀，打造一個青銅像，並且在青銅像身上記下帝辛的豐功偉業。

至於為何黿銅像的身上插有4支箭？商周時代非常重視「射禮」這項狩獵活動，帝王認為是彰顯自己君威的重要活動。而根據紀錄，原本帝辛在狩獵黿時，僅射中3箭就捕獲黿，而製作銅像時採用4支箭的設計，主要是當時有「射4支箭」的禮制，象徵「能御四方之亂」的涵義。

而發現這個銅像的老翁 ，雖然知道他的戰利品身價不斐，但還是毅然決然的決定免費送交國家，目前這個「商作冊般青銅黿」送交給中國國家博物館收藏。

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