「建立規律」守住關係！離婚前老公一句話讓她震驚：老實到愚蠢

▲日本感性分析師建議，建立「規律」有助於守住感情。（示意圖／123RF）



文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）、譯者／陳亦苓

摘自／摘自悅知文化《老公使用說明書》

男性腦對於規律極為忠誠，信守承諾就是他們愛的表現。

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因此，為了相信愛情，男女之間（也包括母子之間）最好能建立某種規律。一開始就要撒嬌，讓老公建立規律。男人會忠實地持續遵守規律，而女人則能從這一點來相信男人的愛，就算他沒有一直說：「我愛妳。」

「規律」 能夠守護你倆

我們夫妻倆婚後決定的第一個固定規律，是「手套專員」。

我的生日在12月中，離聖誕節很近，所以談戀愛時，我老公總是很傷腦筋。本來就不是對討好女性有很多豐富點子的人，才隔不到10天又再來一個節日，實在是太過艱苦了。

於是為了減輕他的心理負擔，我想到一個辦法，就是叫他「以後只送生日禮物就好，而且每年都送手套給我。」其實我們倆的品味差異相當大，他為我選的小配件對我來說很難用，皮夾和包包也很難帶得出門（我後來才知道，原因出在我們兩人控制軀幹的方式，恰好是兩種相反的類型。他屬於將無名指往中指側內旋的方式來拿東西，而我則是以無名指外旋的方式來拿東西。固定物體時，他用的是指尖，而我則是用手掌）。既然如此，我想說那麼乾脆點，選手套應該就不會有差錯了。

每年都收到手套也不會造成困擾。黑色皮革、駝色皮革、米色皮革等經典款都收過後，再來一些有紅有綠等漂亮裝飾色的也不賴，偶爾還可換成廚房用的隔熱手套，或是小孩用的手套。在這過程中，最早送的黑色皮革經典款，可能就已破舊髒汙，想要換一雙了。對我來說這真是個好主意。

「從今以後，守護我的雙手免於冬天的北風摧殘，就完全是你的責任囉！」我就是用了這句話，將他任命為「我的手套專員」。

婚後十幾年時，離婚的危機找上我們，我們倆談了很久，幾乎就快簽下離婚協議書⋯⋯就在我們討論得如火如荼時，他突然問到：「今年的手套妳想要什麼顏色的？」當時的確已是11月底，以往每年差不多都是這時候決定手套的顏色。

我一時不知所措，直接回了一句：「蛤？我才不要你的手套呢。」這是當然的嘛，哪個女人會戴已分手男人送的手套啊？但我老公卻面不改色、語調平靜地說：「但冬天還是會來，北風還是會吹，手還是會冷吧！」

這個人⋯⋯我心頭一震，一時說不出話來。都到了這種時候，竟然還記著要完成被賦予的「從今以後，守護我的雙手免於冬天的北風摧殘，就是你的責任囉！」這個使命。

我感覺自己那時似乎瞭解到了，男人的愛就是以老實到有點愚蠢的方式在遵守約定。就算我所期待的各種話語，他都沒能提供給我；就算連一絲絲的真誠與體貼似乎都看不到。

我邊哭邊笑地覺得，這人是在搞笑嗎？這人肯定在分手後還會繼續送手套來，如果要收下這樣的手套的話，就別分手了——我最後做出了這樣的決定。

那時，若他不是手套專員的話，我們倆可能已經離婚了。所以請各位也務必建立屬於你倆的「美好規律」。

▲日本感性分析師建議，建立「規律」有助於守住感情。（示意圖／123RF）

不過話說回來，就算老公忘了規律，也不必懷疑他的愛。一旦兩人的關係穩定下來，男人這種生物就是會徹底鬆懈。我老公也經常忘了他自己是手套專員，而我都會趁此機會跟他凹一些更高價的，如手錶之類的禮物做為補償（微笑）。

訂出一個規律，即使他忘了，也絕對不吵不鬧，只要每次都溫柔地提醒他那個規律就好，只要他偶爾沒忘記就好。

就算只是這樣，到了關鍵時刻，那規律肯定能夠把你們牽在一起。

★作者黑川伊保子，1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。

★本文摘自悅知文化出版《老公使用說明書：腦科學專家教的——夫婦善哉70年聖經！在妳將老公當「大型垃圾」丟棄之前，請先看這本書。》在試圖尋找「更好對象」的女性腦陷阱之中，以及不懂男性腦本質所造成的誤解，對於老公的憤怒，大半都屬冤屈。本書以腦科學的角度解釋分析，如何把家庭變成天堂？越是瞭解男性腦，就越會覺得他們實在笨拙得可愛。將「令人火大的老公」變成「出乎意料的老公」請務必閱讀本書。

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