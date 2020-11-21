3男登奇萊北峰「風中遛鳥」…這下要慘了！警掌握身分傳喚到案中

▲3男登奇萊北峰露鳥拍照，警方目前已掌握涉案人等身分，正傳喚到案說明中。（圖／翻攝自Facebook／靠北登山大小事）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

臉書社團「靠北登山大小事」一名網友於20日PO出照片，3名男子登上奇萊北峰後，竟開心踩著三角點與標誌牌拍照，且還褪下褲子露出生殖器，大方在山頂甩鳥留念，畫面曝光後立即引起網友熱議；如今照片中的3人、以及協助拍照的另名男子恐怕要慘了，警方發現照片後，已循線展開調查，並掌握4人身分，全案將朝公然猥褻罪方向偵辦。

網友在臉書社團PO文寫下「靠北啦！遮住怎麼比大小支」，一旁附上的照片中，只見3名男子在奇萊北峰3607公尺的三角點處拍照留念，但3人均將褲子、內褲褪至膝蓋處，大方將生殖器裸露在寒風中，且中間的男子更是肆無忌憚地將三角點與標誌牌踩在腳下，口中還叼著一根菸，雖然3人重要部位被打上愛心圖樣遮掩，但照片曝光後仍引起山友熱議。

網友紛紛痛批「太不尊重了」、「褻瀆神聖的三角點，會不會永遠就6點半了？」「拜託！立牌跟三角點經常承受極端氣候，請好好愛惜！」「難道去嘉明湖就要留下嘉明的味道紀念嗎？」

隨著網友撻伐聲浪越盛，保七總隊第九大隊也立即著手展開偵查，經請太魯閣國家公園管理處協助清查入園資料、並調閱相關事證後，初步掌握PO文的杜姓男子等涉案4人身分，現已通知4人到案說明，以釐清案情。

警方指出，照片中3名男子、及另名拍攝者，均已觸犯《刑法》235條妨害風化罪，訊後將裁處及函送偵辦。此外，針對照片中叼菸的男子，太魯閣國家公園管理處也表示，奇萊山區為國家公園之生態保護區，政府2014年即公告，國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區之指定區域與公園綠地，除了吸菸區之外，均不得吸菸，未設吸菸區處為全面禁菸場所，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

保七總隊第九大隊呼籲，山友於山林活動，切勿違（規）法行為，並應抱持尊重大自然、敬重山林的心態，從事正當休閒活動，共同保護山林生態。