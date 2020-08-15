汐止工程師求刺激…深夜遛鳥「追著孕婦跑」害宮縮！被逮辯：我有穿圍裙

▲新北市1名男子，居然穿著女性胸罩和圍裙，裡頭光溜溜，這妝扮嚇著1名孕婦，最後法官判男子拘役20天。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

新北市1名唐姓男子，去年8月間在汐止住家外面公然露鳥，而且還瘋狂追趕1名孕婦，導致該孕婦身體不適，掛急診安胎。不過，唐男否認自已露出生殖器，並表明自己有穿圍裙，但士林地院最終仍依《公然猥褻罪》，判唐男拘役20天。

判決書指出，唐男去年8月13日凌晨，穿上女性胸罩、圍裙，用這個裝扮在住家外走來走去。當時1名孕婦路過見狀，趕緊報警，但唐男卻突然衝向她且一路狂追。

婦人因懷孕挺著大肚子，受到驚嚇後又激烈運動，身體不適到醫院掛急診。而唐男在落網後，否認自己露鳥，他聲稱自己的圍裙長度到達膝蓋，且用綁帶固定，強調自己沒有「故意」公然猥褻。

法院審理時，唐男改口坦承當下是為了尋求刺激，滿足個人欲望才會做出這樣的行為。法官勘驗案發照片後，以《公然猥褻罪》，判唐男拘役20天，得易科罰金2萬，可上訴。

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