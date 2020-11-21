福義軒胚芽餅全台下架！標榜無乳化劑...標示不符衛生局開罰4萬

▲名店福義軒。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義人氣名店「福義軒」委由里仁商店販售的胚芽餅，因標榜不含添加物，但日前被檢舉包裝上標示含有乳化劑添加物「山梨醇酐酯」。嘉義市衛生局2個月前進行稽查，確認產品包裝不時，因此依法開罰，確認產品包裝不實，因此依法開罰4萬元。業者發表聲明表示，添加物是從原料中萃取的原料，只是公司舊包裝未更新，該商品目前已全部下架。

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▲福義軒發聲明。（圖／記者翁伊森翻攝）

福義軒表示，9月接獲包裝標示不合就已通知通路下架，胚芽餅並無額外添加乳化劑，商品原料中酵母粉屬於複方原料，含微量政府允用乳化劑，成分合法不影響食品安全，同時也向當地衛生機關說明並配合罰則，且以改善更正為符合法規之包裝標示，目前市面販售的胚芽餅商品皆符合政府規法規。



至於銷售點里仁，官網也在11月3日也針對架上「胚芽餅」標示，做出說明：

1. 廠商福義軒於9月接到政府稽查，主動通知里仁架上「胚芽餅」的乳化劑標示有不合之情事，將進行標籤更改。

2. 經調查，胚芽餅在生產製程中確實並無額外添加乳化劑。標示不合之情事係指商品成份中之酵母粉屬複方原料，含政府允用之微量乳化劑。

3. 里仁第一時間配合政府下架回收，請廠商配合限期改善，重新印製新的包裝標示，以符合政府法規。但考量環境永續，政府允許廠商將舊品宣稱無乳化劑之字樣進行刪貼。

4. 里仁目前架上「胚芽餅」的標示已經更正，符合政府標示法規。成分合法並不影響食品安全。

嘉義市衛生局表示，本案約為2個月前發現，里仁公司委託福義軒生產商品，強調天然無添加物，但被檢舉食品包裝標示含油乳化劑，衛生局請福義軒說明，該公司表示，該添加物為原始原料中就有，並非生產過程故意添加。但因食品中的確有添加物，衛生局要求該商品立即下架，並依法罰款4萭元。