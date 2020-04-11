福義軒竟是血汗工廠！　女移工斷手意外查出「多次違法超時工作」重罰15萬

▲福義軒因違反勞基法遭公布於勞動部網站。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義福義軒食品位於水上鄉的蛋捲工廠3月24日發生工安意外，越南籍33歲阮姓女移工操作機台時，右手肘不慎被機具絞斷。嘉縣府社會局進行勞動檢查，認定該名移工已超時工作，認定雇主福義軒明顯違反勞基法，危害勞工權益，遭重罰新台幣15萬元罰鍰，勞動部網站也已公布該事業單位名稱。

福義軒阮姓女移工日前操作器具時未將機械關機，導致右手肘不慎遭機器切斷，救護人員到場時已呈現昏迷狀態，救護人員到場時，將其斷肢進行冷藏保溫並急送醫院進行接合手術。

嘉義縣社會局隨即對福義軒實施勞動條件檢查，查核福義軒所提勞工出勤紀錄和薪資表等資料，發現該單位違反勞動基準法第32條第2項延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日超過12小時；延長之工作時間，一個月超過46小時。

▲福義軒蛋捲門市。（圖／記者翁伊森攝）

另外，違反相同法規於多次勞動檢查及裁處後卻未致力改善，一犯再犯違反勞動基準法第32條第2項規定。明知違反法規之內容，仍未積極改善並注意避免再有相同之違法情事，危害勞工權益，及損害勞工身心健康，故依勞動基準法第80條之1及行政罰法第18條第1項規定，審酌受處分人違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，於法定罰鍰額度內加重處罰，依勞動基準法第79條第1項規定處以新臺幣15萬元罰鍰。

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