母嫁22歲小鮮肉展開第2春　家人介紹才知夫竟是女婿親哥哥

▲印度一對母女相隔半年結婚，竟嫁給同一對兄弟。（示意圖／unsplash）

圖、文／CTWANT

印度一對母女先後找到了自己的幸福，但母親妮娜（化名）在工作場所認識了22歲的丈夫後並未告訴18歲的女兒艾拉（化名）；直到兩人和艾拉及艾拉的丈夫見面後，妮娜才發現自己的丈夫竟是女婿的親哥哥，一家人瞬間傻眼。

根據《三立新聞網》報導，艾拉透過網路交友認識了一名21歲男子，兩人相談甚歡，很快便認定彼此為自己的另一半，兩人婚後便搬出去過著幸福的兩人世界；母親妮娜眼見女兒有好的歸宿也相當欣慰，沒多久也在自己的工作場合認識了22歲的丈夫，經過相處後覺得對方就是自己要找的人，很快便決定結婚。

就在艾拉結婚半年後，妮娜帶著新婚幾週的丈夫前往女兒家，正準備介紹彼此認識時才驚訝發現，自己的小鮮肉丈夫竟是女婿的親哥哥，輩分瞬間分不清。妮娜和艾拉以及丈夫的親戚在得知此事後，皆相當反對妮娜的婚姻，但妮娜不願放棄自己好不容易尋得的幸福，甚至前往法院尋求幫助，希望能守住自己的婚姻。

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