「我的婆婆殺了我」苦命媳手機記錄曝！婆家自稱很慘　臉書全被刪

▲「我的婆婆殺了我」親友臉書發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

今年8月北市張姓女子疑似因婆媳問題，在臉書發出以「我的婆婆殺了我」為題的文章後便走上絕路，引發許多人關注。事隔2個月後驚傳張女臉書遭刪除，張女表弟則在臉書透露張女先生的行為，再度引起討論。

張女表弟在臉書發文指出，他們在簽下借據的情況下取得張女手機，發現生前搜尋記錄從一開始搜尋「婆婆發神經亂罵」、「霸凌 法律」、「想自殺怎麼辦」，到最後已經是放棄狀態的搜尋各種自殺方法，最後一天晚上則是在搜尋繩結的綁法。

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▲張女臉書被刪，親友替她開設粉絲專頁緬懷（圖／翻攝Facebook／不禮貌鄉民團）

張女表弟透露，到目前為止壓垮表姊的最後一根稻草究竟是什麼？整個過程究竟發生了什麼事情？依然無法得知。

如今，張女的臉書被刪除，由於臉書機制必須要能證明「為其親友才會受理」，撇除女方的嫌疑，那刪除的人是誰？表弟認為已經很明顯。

張女表弟同時貼出一張LINE對話截圖，內容提到在張女喪事期間，張女先生曾跑去指責張女家屬，痛批「把張女臉書變成紀念版，害他想刪遺書刪不掉」、「一直在張女臉書發文，把喪事當喜事在辦」，同時強調「我們家也很慘」。這樣的行徑讓張女家屬徹底心寒。