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搞丟33張日治老照片！　雄女承諾：分期3年付「2倍↑價值」賠償

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黃彥傑出借雄女33張老照片遭遺失，如今雙方終於「暫時達成協議」。（黃彥傑提供）

圖文／鏡週刊

台師大研究生黃彥傑去年出借33張珍藏的日治時期老照片，供高雄女中校史室掃描建檔，事後卻遲遲無法取回，前後拖延超過1年，校方卻聲稱疑似遺失，讓黃生氣得揚言提告侵占。近日校方終於展現誠意，願積極尋找照片，黃生也讓步提出他可接受的賠償方案，即要求校方捐出16.5萬元供文史團體研究使用。黃生今（20日）透露，雙方已「暫時達成協議」，雄女願意以他所提出金額「價值之2倍以上」的賠償方案，也在協議下同意以分期3年進行撥款。

研究生黃彥傑上週在臉書踢爆，雄女校方借了照片後卻未妥善保管，最後還聲稱遺失，痛批校方的作法相當不負責任且毫無誠意。事件曝光後在網路引起熱議，雄女校方承諾16日起會採「地毯式搜尋」來找照片，同時也成立調查小組處理後續事宜。

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雖然雄女在可能放照片的地方「翻箱倒櫃」找了將近一個禮拜，仍一無所獲，黃彥傑也釋出善意，提出他可接受的賠償方案，即要求雄女以每張照片5,000元、一共16.5萬元之金額，捐給高雄在地文史團體「打狗文史再興會社」，協助他們做相關史料研究；而他自己只拿象徵性的1元賠償金，希望讓雄女記住教訓，也強調若協議不成，他下週將會正式提出訴訟，然而雙方仍未達成共識，只好再繼續協商。

如今終於傳來好消息，雙方在持續交涉之下終於「暫時達成協議」。黃彥傑透露，「高雄女中並非是賠償16.5萬元，而是其價值之兩倍以上。」校方希望這樣可以展現解決問題的誠意，同時也能幫助地方歷史研究，而在雙方協商之下決定，不採取一次性給付，而是「分為3年進行預算之撥款」，黃彥傑說，這樣雄女經費提撥會比較容易，也不會出現一次性大量提撥經費而導致無法妥善利用的情況。

黃彥傑出借雄女33張老照片遭遺失，如今雙方終於「暫時達成協議」。（黃彥傑提供）

至於捐款的對象，黃彥傑表示，未來3年他會和雄女一起尋找適合高雄的文史組織和方案，盡力讓這筆錢得到妥善的運用，也強調「全數是利用於雄女自身的文化保存、推廣、校史認識等等，讓雄女的每一分子都能對這間學校的歷史有更深的認識。」

他自己的方面，依然是要求1元的象徵性賠償，並表示校方依然要繼續尋找被遺失的照片，在找回照片後仍須歸還給他。

雄女校長林香吟也主動表示，「雄女承諾深化與地方文史工作室的課程合作，精緻在地議題探究的課程品質。」讓黃彥傑深感認同，對比雄女這次一開始的應對態度，明顯就是對地方歷史的疏忽，有許多處理方式都值得改進，如今校長願釋出善意合作，「使更多高雄女中的學生認識地方，我想是再好不過的事情了。」

黃彥傑說，他從最初的憤怒到失望，再到理性思考若真的無法尋回照片該如何解決，他認為目前雙方協商的條件是他能接受的，「剩下的就是讓高雄市的團體來監督看看雄女做的成果如何吧，也希望雄女校方繼續努力的將我的照片尋回。」


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