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美環保署長傳訪台　涉外高層：台美高層交流是美國跨黨派共識

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▲▼美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃在12月初訪台，推動海洋保護合作；若成行，將是繼衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員。涉外高層強調，「台美高層交流是美國跨黨派的共識」，今年有多位美國政府高層訪台，都彰顯台美緊密友好的合作關係。

涉外高層表示，台美雙方有多面向環保合作，這些議題都很實質，也有諸多成果。合作項目包括：雙方從2014年啟動「國際環境夥伴計畫」（IEP）下的全球環境教育夥伴、國際電子廢棄物管理網絡、空氣品質改善專案；未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題達成進展。

此外，環境議題也是民主黨向來關心的議題，未來政府也會與美國新政府在雙方建立的基礎上，持續推動環境保護議題的各項合作。

涉外高層指出，此次惠勒訪台的行程，是應去年12月台灣政府邀請，但鑒於政府後續忙於處理防疫工作的關係，未能順利在今年初執行，雙方也持續就後續日期交換意見。目前也持續與美方討論行程細節及相關成果，也將適時對外宣布。

涉外高層強調，「台美高層交流是美國跨黨派的共識」，包括2014年環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）曾赴台訪問，也獲得當時的馬英九總統接見。後續在今年衛生部長阿札爾（Alex Azar II）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）也接續訪問，這些都彰顯台美緊密友好的合作關係，也符合美國兩黨在2018年一致通過的「台灣旅行法」

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