三大交通新制12/1上路！接送「7歲↓兒童」臨停黃線可超過3分鐘

記者李宜秦／台北報導

三大交通新制12月起上路！交通部增訂汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛之罰責；接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制；交通違規案件之舉發期限由3個月縮短為2個月等規定，新規均將於12月1日起生效。

▲交通部修正三大條例，新規12/1上路。（圖／記者李宜秦攝）

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交通部修正道路交通管理處罰條例第30條，針對汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛，罰鍰上限由9000元提高至1萬8000元。路政司表示，公路總局將訂定車輛裝載貨物指引手冊，下月7日邀集相關公會召開說明會，屆時將以實車演練，讓駕駛人確實了解新規。

▲▼車輛安全裝載貨物指引。（圖／交通部）

為便利家長接送兒童，交通部比照接送行動不便人士上下車規定修法，12月起接送「未滿7歲」之兒童上、下車者，黃線上臨時停車不受3分鐘限制。路政司解釋，此規定由兒童上車起開始計算，接送時間的臨停可超過3分鐘，免罰300到600元罰鍰。

路政司解釋，7歲的年齡規定是參考美國資料，考慮到7歲以下兒童對外在環境表達能力較低，接送上需要較多照顧。不過只要臨停沒有妨礙到人車通行，警察並不會特意刁難過問，停車在紅線上則多會以勸導為主。

▲交通部強調，修法的目的不是為了處罰。（圖／記者李宜秦攝）

交通部修正道路交通管理處罰條例第90條，將一般交通違規案件之舉發期限由3個月縮短為2個月，汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長不得超過3個月，其目的是為了讓違規者能及早收到舉發單，瞭解違規事項，以達到教育導正行為的效果，並減少被連續開罰情事。

▲交通部修法調高罰鍰金額。（圖／交通部）（點圖放大）