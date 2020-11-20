金雞獎兩岸青年短片季　10部榮譽短片「台灣佔三席」

▲《九孬》劇照。（圖／翻攝搜狗百科）

記者曾俊豪／綜合報導

第33屆中國電影金雞獎活動定於11月25日至28日在廈門舉辦，今年首度推出海峽兩岸青年短片季活動。自7月公開徵件後，主辦方共收到超過500件作品，經過19位評審長達5個月的篩選後，最終選出10部「新翼推優榮譽短片」，其中，台灣作品有2部，兩岸合拍有1部，其餘都是大陸本土作品入圍。

綜合陸媒報導，今年金雞影展包含國產電影展、金雞國際影展、港澳臺影展等活動，其中海峽兩岸青年短片季是首度舉行，以促進兩岸電影文化交流為前提，希望藉此挖掘、培育有潛力的青年導演人才。

據主辦方資料，入圍10部作品的創作者將於11月22日到28日，進入金雞青年導演訓練營，與行業前輩導師面目面交流學習。隨後，則會有產業放映、團隊推介以及授與榮譽證書等活動。

▲《運轉法則》劇照。（圖／翻攝搜狗百科）

最終入圍的「海峽兩岸青年短片季·新翼推優榮譽短片」的台灣作品有，《運轉法則》導演蔡俊彬（台），畢業於臺灣藝術大學電影研究所；《一起一起》導演朱岩蘭（台），畢業於臺灣銘傳大學，以及《九孬》導演王蕭雪，兩岸合作作品，畢業於臺灣世新大學。

剩下的大陸作品有，《尋牛》導演蒲巴，畢業於北京電影學院；《澡堂鼓手》導演劉鎧齊，畢業於北京電影學院；《以樹之名》導演王聰，畢業於北京大學；《颱風來之前》導演陳筠，畢業於北京電影學院；《死了一個賊》導演陳明望畢業於中央戲劇學院；《蒙太奇》導演劉曉黎，畢業于美國南加州大學電影學院《二手森林》導演王資穎，上海戲劇學院應屆畢業生。