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西螺農會存款破180億！ 網揭「2關鍵」吐槽天龍人：瘦死駱駝比馬大

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▲西螺鎮農會會員約1萬人，換算下來平均每位會員存款約200萬，存款超過1千萬約200多人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮農會會員約1萬人，換算下來平均每位會員存款約200萬，存款超過1千萬約200多人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

雲林縣西螺鎮農會17日在臉書宣布「狂賀，本會存款突破180億！」指會員帳戶內最少200萬，甚至還有上億戶頭。消息一出讓不少人驚呼「怎麼辦到的？」更有網友點破2點關鍵，直接吐槽天龍人「瘦死的駱駝還是比馬大！」

西螺農會信用部主任林字都指出，西螺是台灣主要蔬菜、稻米產地之一，其中蔬菜種植面積上千公頃，若種植短期葉菜類，平均每14天就能採收銷售，農民賣菜所得大多直接存進戶頭。另外，農會每季稻作收割平均要支付2億元買稻穀錢，也大多直接匯入農民帳戶，所以農會存款在近5年來每年平均都成長5億元。

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狂賀 本會存款突破180億 感謝各位客戶長期對西螺鎮農會的照顧以及愛護 有你們的支持，我們才有成長的動力繼續加油邁進！

雲林縣西螺鎮農會发布于 2020年11月17日周二

林字都表示，農會的存戶多數是農民，他們努力耕作，也認真存錢。存戶會員約有1萬人，換算下來平均每位會員存款約200萬，存款超過1千萬約200多人，也有存戶存款上億，但這些農民雖然有錢，但生活簡樸，穿著普通汗衫，開著方便進出農田的小貨車，根本看不出是千萬富翁，可謂是真正的「隱形富豪」。

對此，一名網友在PTT發文表示，「瘦死的駱駝還是比馬大！」農民的現金存款本來就比天龍國的社畜多，畢竟農牧這行業吃金流。再者，農民本來就有地，一分不靠馬路的地，價值約50萬至70萬，再怎樣都有辦法套現，讓他不禁吐槽「天龍社畜就只會整天吹噓自己30萬／月」。

貼文隨即引起網友們的關注，紛紛留言表示「農民天災補助爽爽領，賺錢免稅」、「人家天龍人漲房價賺的比較農民賺的多」、「誰再說農民很窮很可憐的」、「吃飯不用錢，鄰居送菜就一餐」、「農民能花的地方也不多」、「原來農夫那麼賺」、「台灣米倉啊，又一堆做醬油的都在西螺」。

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