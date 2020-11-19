文組女嘆「學三角函數沒用」！股市老手卻大推：靠這發財

▲「三角函數」是不少人國高中的「惡夢」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者劉佩婷／綜合報導

數學「三角函數」是許多人國高中的「惡夢」，不只文組人看到就頭痛，可能連理組都覺得有點難！一名文組女孩即表示，從小學三角函數，不過她長大後完全沒有用到，因此現在一點都想不起來那是什麼，直言「學三角函數到底是為了什麼？」

一名女網友在PTT以「學sin、cos為了什麼？」為題發文表示，她知道三角函數和微積分很重要，也很羨慕會這些的人，但身為文組的她，百思不解為什麼要學三角函數呢？因為她長大到現在完全沒用到，「老實說學那個很難的機率，好像對我也沒有什麼意義？文組的人學三角函數到底是為了什麼？我到現在一點都想不起來那個到底是什麼。」

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▲文組女孩不解為何要學三角函數。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出引發熱議，網友紛紛+1「對一般生活說真的還不會用到」、「完全不知道學這個幹嘛」、「本來就是工程類在用的，文組不知道在學什麼意思」、「嗯嗯，學生時期惡夢」。

不過也有網友表示「數學對眾多理工甚至商院的知識份子很有用，很可惜你可能不是」、「我上班真的有用到唷～半導體工程師」、「三角函數在理工很常用，光向量分量這種就很重要了」、「三角函數在科學上有太多用途，跟微積分一樣，沒有這些數學不會有這麼進步的現代」、「機率期望值，你不學這個，很多財經的技術分析和策略你就不會， 難道你要一輩子跟老師的單，不自己分析？」、「算機率期望值，其實很重要，應用得好能靠這發財」。

▲有網友認為，三角函數在科學上有很多用途，跟微積分一樣，沒有這些數學不會有這麼進步的現代。（圖／免費圖庫pxhere）

更有人認為原PO不應該有這種想法，教育部會把這些題材納入課綱一定有他的原因，其中有位網友的留言獲得多數人認同。他說，「學數學目的主要是訓練自己的邏輯表達能力，因為我們生活中要與人應退進退，做事必須要合乎常理，講話要講出符合道理的話，這時候邏輯就是讓我們判斷該怎麼做的工具。」