瘋電影／瘋狂理髮師　女兒即將被仇人變老婆

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情實在非常好看，加上歌劇安排使得情緒氛圍都能快速入戲，在觀賞時即為享受，而提姆波頓獨特的陰暗晦氣整體感，陰雨、暗房，所有的視覺都沉陷在一股陰森詭譎地獄感，幾個腳色的設計卻能如此豐富，場景不多卻一點也不貧乏感，非常高級的娛樂享受，超好看。

特別推崇這片的美術設計、服裝造型和場景設計，加上殺人椅俐落狠毒的畫面安排，妝髮的巧思符合情緒腳色。果然榮獲奧斯卡金像獎最佳藝術指導獎。而強尼戴普也入圍影帝。

強尼戴普的演技戲劇張力，真是無人能抵，他的情緒渲染力無敵，加上他獨特的念台詞功力，無疑是好萊塢頭牌的專業能力，除了他個人魅力駕馭整部電影以外，俊美的上流社會氣質能屈能伸的腳色彈性，看他的戲真的很過癮，特別是類舞台劇的表演，完全沒有看老片的感覺，五顆星推薦好看。





片 名：瘋狂理髮師

英文片名：Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

類 型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2020-11-20

片 長：01時56分

導 演：提姆波頓(Tim Burton)

演 員：強尼戴普(Johnny Depp) 、 海倫娜波漢卡特(Helena Bonham Carter) 、 艾倫瑞克曼(Alan Rickman) 、 提摩西司伯(Timothy Spall) 、 薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

《瘋狂理髮師》由鬼才導演提姆波頓與演技派性格男星強尼戴普第六度合作，聯手打造這一部創新的恐怖驚悚片。這部電影改編自知名作曲家史蒂芬桑岱姆的東尼獎同名百老匯經典名劇。



強尼戴普飾演的班哲明巴克被誣陷遭囚禁15年，返回倫敦後誓言報復，他的新身份是史威尼陶德。跟強尼戴普對手演出的海倫娜波漢卡特飾演超級崇拜陶德的樂芙特太太，為愛甘願成為他的幫兇。



史威尼陶德回到他以前的理髮院，位於樂芙特太太的糕餅店樓上，以利他觀察托賓法官（艾倫瑞克曼飾）的一舉一動。這位法官就是之前為了搶走他美麗的老婆露西（蘿拉蜜雪兒凱莉飾），委託邪惡的助手畢多班福特（提莫西史波飾），以捏造的罪名陷害他，並奪去他可愛女兒的監護權。



樂芙特太太告訴陶德，他老婆在托賓法官得逞後便服毒自殺。此時，出現競爭對手的義大利人理髮師皮瑞利（薩夏拜倫柯恩飾），這個愛炫耀的理髮師試圖揭露史威尼陶德的真實身份，陶德只好割斷他的喉嚨幹掉他。不過，陶德不知道如何處理這個屍體，於是樂芙特太太出面幫忙他渡過危機，把屍體的人肉當作她糕餅的餡料。



陶德發現托賓法官的新對象是他的年輕女兒喬安娜（珍妮懷森納飾），法官把她關在家裡。某天，曾救過陶德一命的年輕水手安東尼（傑米坎貝爾鮑爾飾）不經意看到喬安娜，對她一見鍾情，誓言要拯救她並娶她。



沒多久，樂芙特太太的糕餅成為倫敦口耳相傳的美食，她的糕餅事業也因此蓬勃發展。她希望享有名聲，並夢想跟陶德結婚搬到海邊生活，還想收養皮瑞利的小助理托比（愛德華桑德斯飾）為兒子。



然而，史威尼陶德一心只想要復仇，想要傷害他身邊所有的人，破壞所有的一切……。

▲海中被年輕人給救了帶回倫敦。

▲暗戀男主的派店老闆娘，心懷不軌。

▲一心一意想要殺死故意陷害自己的大法官石卜內。

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